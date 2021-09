La insólita reacción de Cristiano Ronaldo Jr. el día que conoció a Lionel Messi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Cristiano Ronaldo o Lionel Messi? Esa fue, y por ahora es, la pregunta que muchos se hacen para definir qué jugador es el mejor del mundo. Cristiano Ronaldo Jr, hijo del delantero portugués, comparte día a día con su padre y de hecho tuvo varias oportunidades de hacerlo también con la "Pulga", pero la primera fue la más llamativa.

Dolores Aveiro, madre del delantero y abuelo del pequeño, contó la particular respuesta que tuvo el chico la primera vez que conoció a Lionel Messi en persona.

En una entrevista Aveiro confesó: "Yo estaba con él y le dije: 'Mira, está Messi'. A lo que mi nieto respondió: 'Ese no es Messi. Es muy chiquito'. Luego mi hijo lo incentivó a saludarlo. Messi es muy buena persona. Mi nieto ya es más alto que él, ja. Ese momento fue muy divertido".



La madre de Cristiano Ronaldo, que hace poco se recuperó de problemas cardiovasculares, también habló sobre la llegada de su hijo al Manchester United y que nunca estuvo cerca del City: "En las televisiones se hablaba del Manchester City, pero él me decía: 'Mamá, no te preocupes por lo que digan, porque me voy al Manchester (United)'. Le dije que me gustaba mucho y lo hizo. Ver el estadio lleno, con 75 mil personas, cantando su nombre fue una gran emoción"

Ronaldo’s Mum behind me after him scoring, my heart cannot cope ❤️🇾🇪 pic.twitter.com/klzl3Ysafm — Ambo (@Ambo_91) September 11, 2021

Dolores Aveiro no negó tampoco la posibilidad de que Cristiano Ronaldo vuelva al equipo donde todo comenzó: "Ronaldo tiene que volver aquí, el estaría aquí por mí. Le gusta ver los partidos del Sporting de Lisboa. Ya le dije: 'Hijo, antes de morir quiero verte volver al Sporting'.



Por último confesó la respuesta de CR7 el día que siendo muy joven le llegó la primera oferta del Manchester United: "Al final de un partido contra Manchester United me dijo: 'Manchester está interesado en mí'. Y yo: '¿Pero vas allí, tan joven?' Y me dijo: 'Mamá, no me cortes las alas'. Y así fue".