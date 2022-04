Lo importante fue que ganó: Peñarol se llevó el triunfo, pero sigue en deuda en el juego

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Para Peñarol lo importante fue que ganó. Y punto, porque anoche en el Estadio Centenario dejó (nuevamente) muchísimas dudas desde el funcionamiento colectivo ante Montevideo City Torque.

En la previa Mauricio Larriera sorprendió otra vez con línea de tres defensores para enfrentar a un equipo que, si bien se caracteriza por manejar bien la pelota, viene demostrando en este Torneo Apertura que tiene serios problemas para resolver las jugadas en los últimos metros y que carece notoriamente de peso ofensivo. Parecía algo exagerado para lo que planteaba el partido.

Mauricio Larriera en el duelo entre MC Torque y Peñarol. Foto: Marcelo Bonjour.

Llamativo también que, con Damián Musto como único volante de contención, el aurinegro le cedió la mitad del terreno y obligó a Pablo Ceppelini a realizar un desgaste enorme. La imagen que dejó Peñarol en el primer tiempo fue muy pobre. Tan pobre que dentro de un nivel chato de juego, MC Torque dejó muchísimas mejores sensaciones desde el funcionamiento. Incluso tuvo las mejores ocasiones como para ponerse en ventaja.



El aurinegro solo tuvo un remate antes de irse al descanso: un cabezazo de Agustín Álvarez Martínez que salió con poca potencia y hacia donde justo estaba parado Gastón Guruceaga.



La gente terminó pidiendo “un poco más de huevo” mientras el equipo se iba al descanso, pero lo que necesitaba era fútbol. Rompía los ojos que el equipo necesitaba cambiar.

Kevin Dawson contuvo el mano a mano a Darío Pereira en el MC Torque-Peñarol. Foto: Marcelo Bonjour.

Larriera reaccionó y de entrada volvió a armar una línea de cuatro atrás, sumó a Rodrigo Saravia para ayudar a Musto y liberar a Ceppelini y puso a un hombre capaz de romper líneas como Nacho Laquintana.



En el primer cuarto de hora del complemento Peñarol no la pasó nada bien, le costó acomodarse, pero tuvo una y no perdonó. A los 60’ el canario Álvarez pisó el área, tocó la pelota por un costado para sacarse de encima a su marca, se fue por el otro y definió notablemente para dejar sin chances a Guruceaga.



De ahí en más, el administró la ventaja y jugó con la desesperación de un conjunto Ciudadano que fue perdiendo peso en ataque. Con cuatro en el fondo, y principalmente con el ingreso de Saravia, el aurinegro ganó en consistencia y se paró mejor para defender aunque en los últimos minutos tuvo algunos inconvenientes tras la expulsión de Ramón Arias que le pudieron haber costado muy caro.



Peñarol regaló un tiempo, se reacomodó en el segundo con cambios y otro sistema táctico y después del 1-0, manejó el trámite con cierta tranquilidad. Lo cierto es que desde el funcionamiento, volvió a dejar muchas dudas. Está vivo en el Apertura, a falta de cinco fechas se puso a seis de Deportivo Maldonado que juega hoy, pero está claro que el momento del equipo es muy irregular. Este Peñarol todavía no genera confianza. Tiene material para revertir esto, pero hasta el propio Larriera confesó anoche que “es una campaña malísima”.