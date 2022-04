Peñarol no concentró para enfrentar a Montevideo City Torque; las razones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Como bien lo dijo ante los medios Guillermo Varela, consejero de Peñarol, el gol convertido por Agustín Álvarez Martínez para romper su sequía goleadora "es un tema pendiente menos de los que tenemos". Al ya conocido de tener que mejorar el nivel de juego, se sumó uno extrafutbolístico en las últimas horas: la negativa de los futbolistas del plantel a concentrar previo al triunfo ante Montevideo City Torque. ¿Qué ocurrió?

Según explicó el propio Varela, hay negociaciones por adeudos con algunos jugadores a causa del atraso en los pagos de salarios como causa de la pandemia, así como de premios no abonados. Si bien el consejero le restó trascendencia al problema, lo real es que el plantel adoptó una medida que a algunos dirigentes no les cayó bien porque entienden que se ha hecho un gran esfuerzo para que durante toda esta administración bajo la presidencia de Ignacio Ruglio no se hayan generado atrasos en los pagos de los sueldos, al punto que desde ese punto de vista se está al día.

Los futbolistas entrenaron el viernes y en lugar de concentrar en Los Aromos se retiraron a sus domicilios, para volver al complejo aurinegro este sábado a la mañana, almorzar, descansar y dirigirse todos juntos al Estadio Centenario.

¿Volverán las concentraciones luego de haber ganado? Las cábalas son un ingrediente importante en el fútbol y ya ocurrió en la época de Leonardo Ramos que al equipo no le iba bien, no concentró, ganó y durante algunos partidos más tampoco lo hizo.