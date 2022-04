Mauricio Larriera: de la "campaña malísima" de Peñarol a asegurar que está "en el lugar más lindo del mundo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol volvió al triunfo en el Torneo Apertura. No jugó bien, pero se quedó con la victoria ante Montevideo City Torque lo que le da aire y también ilusión de cara a la recta final del primer torneo corto de la temporada.

Al término del partido Mauricio Larriera dialogó con la transmisión televisiva y no dudó al indicar que "tenemos que estar siempre pendientes de la punta del Apertura, pero ya perdimos demasiados puntos, es una campaña malísima". "Tenemos que seguir trabajando y seguir intentando tocar las teclas que tenemos que tocar. Optimizar los recursos y que sumen minutos los mas chicos porque hay posiciones donde tenemos que encontrar soluciones y hoy están dentro del club".

Una de las sorpresas del entrenador fue la apuesta de poner tres defensores desde el arranque en una línea que al momento de defender era prácticamente de cinco futbolistas. "Hay que optimizar los recursos ese es un aspecto y luego algo táctico y estratégico. No es la primera vez que lo hacemos y tenemos que seguir intentando. Lo que estamos buscando es tratar de tocar la tecla justa para que el equipo tenga rendimiento más parejo, llegar con mas gente al área, pero la responsabilidad es mía, lo asumo y asumí esos riesgos porque estoy en un gigante, lo peor sería dormirme en los laureles", confesó.

Álvarez Martínez volvió al gol y eso también fue tema para que el entrenador lo valore: "La pelota no le llega mucho a Agustín, el canario se genera mucho él solo, no lo estamos abasteciendo". En relación a su salida apenas marcó aclaró: "Necesitábamos otra cosa, aguantar la pelota".

Larriera también se encargó de hablar de Walter Gargano, su lesión y la chance de que pueda llegar para el duelo ante Cerro Porteño por Copa Libertadores: "Ojalá llegue al viaje. Tengo el gran privilegio de tener ese capitán. Es espectacular lo que da, la autoestima, es un clase A y ojalá llegue. Muchas veces está con lesiones, pero se recupera a tiempo y siempre esta. Tenemos que ver cómo lo bajamos si quiere estar en Paraguay".

Por último, el floridense se tomó un minuto para hablar de los "trascendidos" que se dieron esta semana. El rumor de una posible salida de Peñarol se hizo fuerte y el lo desmintió rotundamente: "Hubo trascendidos que me sorprendieron porque estoy en el lugar que quiero estar y no porque ganamos hoy. Es una bomba Peñarol, pero es una bomba donde quiero estar. Salieron trascendidos de que iba a tener un llamado y no lo puedo entender porque estoy en el lugar mas lindo del mundo. Estoy buscando la gloria en este maravilloso club".