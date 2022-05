Ignacio Ruglio iniciará gestiones para que Peñarol y Nacional jueguen la Copa Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, intenta seguir innovando. Ya propuso y logró el OK de la UEFA y la Conmebol para que se juegue la Copa Intercontinental Sub 20 entre los campeones de la categoría europeo y sudamericano y ahora va por más: pretende que su institución y Nacional jueguen la Copa Argentina.

"Viajo a Buenos Aires dos días para ver si invitan a Peñarol y a Nacional —si quisiera— a jugar la Copa Argentina en su fase final. Voy a ver si hay alguna chance", expresó en declaraciones al programa Las Voces del Fútbol (Radio Fénix, AM 1330). Ruglio se reunirá con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y allí le planteará el tema. "Creo que puede llegar a ser un condimento invitar a los dos grandes de Uruguay".

El titular carbonero adelantó que advirtió a la AUF de esto. "Ya se lo dije a Gastón Tealdi (vicepresidente de la Asociación) que le avisara a Ignacio Alonso, presidente de la AUF, que voy con un sueño porque soy de los que cree que Peñarol y Nacional tienen que competir algún mes en forma continua en alguna liga de afuera para lograr salirnos del ambiente del fútbol uruguayo". Ello en virtud de que "en setiembre y octubre casi siempre los dos equipos llegamos eliminados de los torneos internacionales".

Ruglio dijo desconocer si es posible que esto cuaje, porque no sabe si el reglamento argentino permite sumar a equipos extranjeros ni si el uruguayo le impide jugar torneos oficiales afuera del país. También eventualmente debe hablarlo con José Fuentes, presidente de Nacional, a quien "aún no se lo he planteado", aunque "si veo que hay caminos para recorrer lo voy a llamar", porque "debemos salir al exterior para crecer en ingresos y espectadores. Y cada tanto intento salir a hacer cosas que a veces pueden sonar descabelladas, pero que un día prenden como recientemente sucedió con la Copa Intercontinental Sub 20".

¿Y la Copa AUF Uruguay?

Ruglio propone que los grandes jueguen la Copa Argentina, pero ¿Y la incipiente Copa AUF Uruguay? En setiembre y octubre, los meses que maneja Ruglio para que Peñarol y Nacional juegue el torneo argentino, se estsarán disputando los cuartos de final y semifinales de la Copa AUF Uruguay, cuyo inicio está previsto para el entorno del 15 de junio y final para el 9 de noviembre.

La posibilidad de que Peñarol y Nacional jueguen en Argentina es algo de vieja data. Cada vez que los grandes tuvieron algún diferendo con el gobierno del fútbol de turno amenazaron con marcharse al seno de la AFA, pero por distintos motivos (la mayoría reglamentarios) no pudieron hacerlo. Las normas de FIFA expresan que un equipo que tiene su sede en un país no puede jugar en una liga extranjera, aunque hay casos antecedentes que desestiman esta reglamentación, como por ejemplo los equipos galeses que juegan en la Premier League de Inglaterra. Incluso se da un caso a nivel de Confederaciones, dado que Australia, un país perteneciente geográficamente al continente de Oceanía, juega en Asia.