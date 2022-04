Ibrahimovic "odiaba a tres o cuatro en su carrera y uno era Cavani", dijo excompañero del sueco en la MLS

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Michael Ciani, exfutbolista francés que coincidió en 2018 en Los Angeles Galaxy con Zlatan Ibrahimovic, aseguró que el sueco "odiaba a tres o cuatro en su carrera y uno era Edinson Cavani".

El Matador e Ibrahimovic coincidieron en el PSG de Francia durante cuatro temporadas, donde siempre mantuvieron una relación distante a pesar de que al menos públicamente nunca se generó un foco de incendio.

Según Ciani, en una entrevista que dio a RCM Sport, estos dos "no se entendían".



"Si estás cerca de Cavani, a Ibra no le gusta. O estás con Ibra o estás contra él. Me dijo que todo estaba bien con Laurent Blanc en el PSG. La única persona con la que no se llevaba bien era Cavani. Me dijo que solo odiaba a tres o cuatro futbolistas en su carrera... y uno de ellas era Cavani", finalizó.