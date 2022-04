Pese a todo pronóstico, Cavani podría volver a tener minutos en Manchester United

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Edinson Cavani finalizará contrato con el Manchester United el próximo 30 de junio y es sabido que no seguirá en las filas de los Diablos Rojos, equipo en el que no ha logrado continuidad a causa de muchas lesiones.

El último partido del Matador fue el 15 de marzo, cuando el elenco inglés quedó eliminado en la vuelta por los octavos de final de la Champions League ante Atlético de Madrid (1-0), en el que jugó los últimos 15 minutos.



Previo al duelo el salteño ya arrastraba lesiones y molestias que terminaron de gestarse el martes 29 de marzo, a poco de iniciado el partido en el cual Uruguay venció a Chile 2-0 en Santiago por la última fecha de las Eliminatorias para la Copa del Mundo de Catar 2022.

Por esta lesión en la lesión en la pantorrilla, que en principio iban a ser un par de semanas, pero que ya lleva un mes, es que el medio Manchester Evening News se expresó sobre el tema hace 10 días e informó que tanto Cavani como Luke Shaw seguramente se perderán lo que resta de la temporada. Que, ya sin competencia europea, al United le quedan solamente tres compromisos por la Premier League, por lo cual su campaña está previsto que culmine el 22 de mayo.

Sin embargo, este jueves, el entrenador interino del United, alemán Ralf Rangnick, quien ha sido designado para dirigir a Australia a la vez que será consultor en el elenco inglés, dio indicios de que no va a ser así.



“Edinson Cavani tiene previsto volver a entrenar este viernes, pero no juega hace cuatro o cinco semanas, que es bastante tiempo. Por eso, no creo que sea titular el lunes, pero podría arrancar desde el banco de suplentes”, sostuvo el DT, de la que sería el último duelo en Old Trafford.

Cambio de entrenador

El neerlandés Erik ten Hag, actualmente en el Ajax de Ámsterdam, asumirá como nuevo del entrenador United a partir del final de esta temporada y hasta junio de 2025, con la opción de prorrogarlo otro año más.

Algunas ofertas

La prioridad del delantero de 35 años en continuar en Europa, pese a que tiene ofertas importantes de Argentina y Brasil, para intentar llegar en las mejores condiciones a su cuarto y último Mundial con la selección en Catar 2022. Tras dos temporadas en Inglaterra, ahora lo vinculan con el Real Madrid.