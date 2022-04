Sportivo Rodó FC: el aporte del fútbol inclusivo, el regalo de Cavani y la amistad con Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Llegó el momento del karaoke en el cumpleaños de Ezequiel y Bruno se puso a cantar. Acto seguido, su padre se puso a llorar. No podía creer que ese era su hijo, quien padece Trastornos del Espectro Autista (TEA), y que antes de empezar a jugar al fútbol no salía de su casa, pero ese día hacía un show de canto y baile.



“El avance de estos chicos en un año y dos meses es para escribir un libro”, comenta el presidente del Sportivo Rodó Fútbol Club de Salto, Gabriel Rosconi.



Ezequiel Barrios y Bruno Marichal son futbolistas de esta institución, única escuela de fútbol de Síndrome de Down y TEA del Norte del país. El equipo se ubica en el este de Salto. Allí concurren 35 chicos que practican todos los sábados. El club también posee tres planteles de chicos sin Síndrome Down: la mayor, categoría Sub 15 y Sub 18.



Esto no quiere decir no se mezclen. El deporte y la inclusión les ha hecho tan bien que el club logró que “dos jugadores de Rodó inclusivo jueguen en la Sub 15”, cuenta Rosconi sobre Ezequiel Barrios y Demien Ferreira.



En 2019 Gabriel se hizo hincha, pero los manejos del club no eran los mejores y los vecinos querían cerrarlo. Pero Rosconi, que hasta ese momento se había dedicado a ser enfermero, se puso el club al hombro junto con su padre y Víctor Ascencio, el primer chico con Síndrome Down que se acercó el club y que no solo quería ser socio, quería jugar.



Así que Rodó tomó la posta, comenzó el proyecto y, un poco después, realizó el primer evento inclusivo en Uruguay.

Luis Lacalle Pou visitó al Sportivo Rodó Fútbol Club en Salto

Fue el 14 de noviembre de 2021 en Salto y allí participaron los equipos del interior del país y los de la capital, jornada que contó con la visita y participación del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Poco después el club invitó a la selección uruguaya de Futsal de Síndrome de Down a un amistoso, previo a la participación celeste en el Mundial de Perú.



Escuelas como Abriendo Caminos, Peñarol Inclusivo, Plaza Colonia, PaTEAndo Mitos, Creando Sueños y Gigante de la Costa participaron del evento.

El regalo de Cavani

Sportivo Rodó Fútbol Club invitados por Cavani en el Centenario.

El 24 de marzo el plantel viajó a Montevideo a alentar a Uruguay en las Eliminatorias ante Perú con las entradas que les había regalado Edinson Cavani. Este fue el primer contacto del Matador con el club, que llegó gracias a su madre, Berta Gómez, quien brindó las entradas en nombre del salteño para ver a la Celeste.

Sportivo Rodó Fútbol Club visitó el Gran Parque Central donde los recibió José Fuentes.

El equipo aprovechó el viaje y antes de ir al Estadio Centenario los chicos dieron una gran recorrida. Comenzaron por asistir a un entrenamiento en Los Aromos, donde se sacaron fotos con el plantel de Peñarol y su DT, Mauricio Larriera; luego visitaron el Campeón del Siglo y para emparejar la situación fueron recibidos por José Fuentes en el Gran Parque Central.

El plantel de Sportivo Rodó Fútbol Club visitó un entrenamiento en Los Aromos.

Segundo encuentro con Lacalle Pou

Sportivo Rodó Fútbol Club visitó la Torre Ejecutiva y a Luis Lacalle Pou

Finalmente hicieron una parada más: la Torre Ejecutiva, donde le devolvieron la visita al presidente. Ese día a Maxi Ruiz le llamó la atención un gorro que tenía el mandatario y lo tomó, Lacalle Pou se lo colocó y se lo regaló. Tiempo después y ahora que los conocía mejor, el club le retribuyó un regalo personalizado. Le dieron un gorro con el escudo del club y una inscripción en la parte trasera que decía “presidente”. Maxi fue el encargado de otorgar el presente.

Sportivo Rodó Fútbol Club visitó la Torre Ejecutiva y a Luis Lacalle Pou

Proyectos y un sentimiento en común

Sportivo Rodó Fútbol Club visitó la Torre Ejecutiva y a Luis Lacalle Pou

Entre sus proyectos más cercanos Rodó está pactando un partido amistoso con Racing de Argentina para llevar a cabo en Salto en septiembre.



“Todos los gurises que andan por ahí y quieran jugar al fútbol son bienvenidos. En Rodó los hacemos jugadores, los vestimos, le damos una pelota y los hacemos jugar al fútbol. Ellos felices de la vida. Cuando llegó el primero le dijimos: ‘Rodó es tu casa’ Todos se divierten, Rodó es familia. Acá viene todos a alentar y jugar, ese es el ambiente”, sostiene Gabriel.



El club también tiene su radio (MetanoiaUruguay.com) y uno de sus futbolistas, Darwin Duarte, es comentarista y notero de los partidos del club. “El fin de semana pasado estaba relatando y dice: ‘Se nos viene, se nos viene, me tiemblan los ojos’. Habla muy bien pese a su discapacidad intelectual y tiene esas ocurrencias. Nosotros lo estamos preparando para que después salga y pueda tener un trabajo en la radio”, explica el presidente del club.

Uno de los responsables creadores de la selección de futsal down, Emanuel Fullentise, “va a crear un Campeonato Nacional de Futsal Down y la idea es hacerlo nacional, de la mano de Rodó”, adelantó Gabriel sobre el desarrollo de la futura competencia.

Sebastián Bauzá, Gabriel Rosconi y José Luis Bringa.