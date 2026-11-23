Aunque ya quedó definido que Liverpool es el campeón del Torneo Clausura y peleará con Racing por un lugar en las finales para enfrentar a Peñarol por el trofeo de la Liga AUF Uruguaya 2026, aún quedan dos partidos pendientes por la última fecha del último certamen corto del año.

Este lunes 23 de diciembre, Juventud de Las Piedras enfrentará a Defensor Sporting a las 16:30 en el Parque Artigas, mientras que Albion recibirá a Danubio desde las 19:30 en el Estadio Luis Franzini.

Juventud de Las Piedras no alcanzó a meterse en copas internacionales por la Anual luego de disputar hasta la tercera fase de Libertadores este año (y luego fase de grupos de Sudamericana). En la acumulada está decimoprimero, apenas un punto por encima de su rival de turno, que comenzará el 2027 bastante complicado en los promedios, más allá de lo que ocurra esta tarde.

Sin embargo, el pedrense aún puede lograr ser Uruguay 4 si es que gana la Copa AUF Uruguay. Justamente enfrentará a La Franja en semifinales, que no podrá acceder a este cupo ya que descendió, junto a Progreso y Cerro Largo.

Albion, por su parte, se mantuvo en Primera con un buen repunte a partir de la llegada de Diego Franco.

Así se juegan los dos partidos restantes del Clausura

Lunes 23 de noviembre

Guillermo de los Santos y Edgar Elizalde durante el partido entre Nacional y Defensor Sporting por el Torneo Clausura. Foto: Estefanía Leal | El País

Juventud vs. Defensor Sporting

Hora: 16:30

Estadio: Parque Artigas.

Árbitro: Augusto Olmos.

Asistentes: Nicolás Piaggio y Amador de Prado.

Cuarto árbitro: Rubén Umpiérrez.

VAR: Daniel Rodríguez.

Albion vs. Danubio

Hora: 19:30

Estadio: Franzini.

Árbitro: Kevin Fontes.

Asistentes: Juan Álvarez y Luis Lassaga.

Cuarto árbitro: Leandro Lasso.

VAR: Diego Rivero.

Ambos partidos estarán disponible en vivo a través de DSports, DGO, Flow y Flow streaming, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y Antel TV.

Semifinales de Copa AUF Uruguay

El partido entre Nacional y Montevideo City Torque se jugará el jueves 26 en el Landoni de Durazno a las 21:30 horas, mientras que Danubio se enfrentará a Juventud de Las Piedras el lunes 30 en el Parque Alfredo Víctor Viera a las 20:30 horas.

Cabe recordar que el campeón de la Copa AUF Uruguay se ganará el derecho de ser "Uruguay 4" para la Copa Libertadores de la próxima temporada. Claro, con la excepción de que si Danubio es el campeón no podrá jugar la competencia internacional por haber descendido a la Segunda División Profesional.