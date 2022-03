Un hincha ecuatoriano se metió a la cancha y le hizo pasar un momento incómodo a Messi: "¡Pará, pará!"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lionel Messi vivió un tenso momento al cierre del partido con Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias. Cuando concluyó el empate 1 a 1, un fanático local entró a la cancha con el objetivo de sacarse una foto con el rosarino y, si bien lo logró, el capitán de la selección albiceleste tuvo que reaccionar frente a semejante desborde del hincha.

En un video que se viralizó a través de las redes sociales, se puede ver al fanático que, mientras corre por el campo de juego, dice: “Messi, Messi, Messi, una foto, una foto, vengo de Estados Unidos”.



Ante la vehemencia del hombre, el futbolista de PSG tuvo que pedirle que se calmase un poco y le expresó con algo de incomodidad: “¡Pará, pará, pará!”. Se puede advertir que el hincha en cuestión lo tomó con demasiada fuerza del cuello para acercarlo a la selfie que se quería tomar con Messi.

Joshúe Garzón, ecuatoriano residente en 🇺🇸 desde 2011 vino a #Guayaquil #Ecuador como hincha para ver el partido de fútbol con #Argentina

Decidió saltar a la cancha y sacarse una foto con Lionel Messi.

Vía redes sociales circuló ese momento; y vía Tik Tok el desenlace pic.twitter.com/QsR0LjHtNw — Bajo La Lupa Ecuador (BLL EC) (@bajolalupaEC) March 31, 2022

En la red social Tik Tok, otro hincha subió cómo siguió la historia, ya que el fanático que casi ahorca a Messi por obtener una foto, salió corriendo para que no lo atrapen los encargados de la seguridad privada del estadio. Se puede ver en el video que tuvieron que seguir por varios segundos por la cancha hasta que lo alcanzaron y lo derribaron.



Un rato más tarde, se conoció que el muchacho en cuestión era Jossué Garzón, que vive en los Estados Unidos desde 2011, y que fue a Guayaquil especialmente para poder ver a Messi. En Instagram realizó el siguiente posteo: “Sólo vives una vez y una vez es suficiente para mí porque conocí al mejor jugador de la historia. Mi querido Messi, gracias por tantos momentos de felicidad que me has regalado en estos años con tu lindo fútbol. Te quiero a ti y a este lindo deporte”, escribió el hincha.