Gonzalo de los Santos, el uruguayo que jugó su partido para la llegada de Edinson Cavani al Valencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Edinson Cavani está feliz. El Matador ya empezó a disfrutar de un nuevo paso en su carrera y tras firmar su contrato con el Valencia cumplió uno de los objetivos que tenía como futbolista: jugar en LaLiga de España.

Mucho se habló durante varios meses acerca del futuro del salteño de 35 años que se lo vinculaba con varios mercados pero finalmente terminó arreglando con el equipo Che y se transformó en un nuevo jugador uruguayo en vestir esa camiseta.

Y si bien Cavani tiene su propio representante como Walter Guglielmone, exjugador y hermano del Matador, hubo otro empresario que incidió y mucho en la llegada de Edi al Valencia: Gonzalo de los Santos.

Además hay algo que une a los tres involucrados ya que tanto Cavani como Guglielmone y De los Santos son oriundos de Salto. Amén de eso, la relación del Gaucho con el club español fue clave para que se le abrieran las puertas de la institución al Matador para que su representante trabajara en la firma del contrato.

“Llegué hoy de Valencia. Fueron días muy lindos y de mucho trabajo en equipo, porque laburamos en conjunto, espalda con espalda, con Walter, que es el representante de Edi”, le contó Gonzalo de los Santos a Ovación agregando que “mi conexión con el Valencia, por mi pasado en el club significó una recepción muy buena por parte de ellos y después como toda negociación continuó con Walter con vía libre para empezar a cerrarlo pero también luchando con otras ofertas que surgieron”.

Según manifestó el Gaucho, el tridente uruguayo venía conversando hace más de dos meses con el Valencia, pero también hubo otros clubes españoles interesados en contar con el Matador. Uno fue Villarreal, pero también había más instituciones con ofertas concretas que no llegaron a buen puerto.

“Yo quería que Edi fuera al Valencia porque era el club ideal para él”, recalcó De los Santos, que a la hora de fundamentar su afirmación dijo que “él quería jugar en España y dentro de España, el Valencia, aunque hoy esté en una situación inestable es el equipo que le puede dar continuidad a Cavani pensando en el Mundial de Qatar pero no solo eso sino también involucrarse de lleno en un proyecto deportivo con él como base ya que firmó por dos temporadas”.

El salteño que hoy se desempeña como empresario y representante de jugadores, tuvo su pasaje por el club español entre 2001 y 2003 siendo campeón de LaLiga con el equipo Che en 2011-2022 y también estuvo en 2004 tras jugar a préstamo en el Atlético de Madrid, por lo que es una voz más que autorizada para hablar de la institución que hoy es presidida por Chan Layhoon, la empresaria de Singapur que fue anunciada en su cargo el 17 de agosto.

Edinson Cavani con la camiseta del Valencia. Foto: ValenciaCF

“Edinson es un jugador de jerarquía y de élite activo que hizo goles en todos lados con una calidad intachable. Además tiene un carisma tremendo y acá la afición ya lo comprobó. La ciudad, el estadio, el club y sus instalaciones son el entorno ideal para este momento de su carrera y eso es algo fundamental para un futbolista”, expresó Gonzalo de los Santos.

Por otra parte, el Gaucho agregó que “la ciudad reúne todo lo que Cavani necesita porque ya se lo ve feliz junto a su familia, su hermano también está muy contento por este paso por cómo se dio todo. Es una ciudad que respira fútbol y el equipo necesita una figura de este calibre como para despertar. Fijate que el otro día el recibimiento en el estadio fue algo espectacular. Edi estaba en un palco y toda la afición se paró para aplaudir y saludarlo. Ahora corresponde trasladar todo eso en la cancha y estoy convencido de que así será”.

Gonzalo de los Santos contó que si bien su relación con el Valencia influyó y mucho para que Walter Guglielmone y Edinson Cavani continuaran negociando con el equipo Che, también hubo otros clubes que demostraron su interés: “Yo me dediqué más al mercado español porque estoy viviendo en Málaga y le iba trasladando a Walter y a Edi las intenciones de otros equipos. Mi pasado en España como jugador me abrió las puertas de los clubes acá para poder conversar con ellos y a pesar de que Edi tenía varias ofertas de otros países también tenía de clubes españoles. No me gusta hablar de nombres cuando ya está todo cerrado, pero el deseo del futbolista era jugar en España y por suerte todo eso se pudo cumplir. Hubo un final feliz y ahora él está en Valencia disfrutando de este paso en su carrera”.