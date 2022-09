El mensaje que dio Cavani sobre su salud mental y un episodio de ansiedad que tuvo que superar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un ídolo se forja dentro y fuera de la cancha. Es el que hace goles bajo los tres palos, pero también se los hace a la vida. Y si alguien sabe de eso es Edinson Cavani. Mesura y paciencia para eligir su siguiente equipo, para luchar con todos los fantasmas que nacen en la cabeza de cualquier futbolista al no tener definido dónde seguir su carrera o cómo afrontar determinadas derrotas. Sobre eso, el salteño habló a corazón abierto y dejó un consejo para enfrentar ese tipo de situaciones.

Cuando algo malo le ocurrió, Cavani salió adelante con el apoyo de su familia y amigos, pero también de profesionales. Tuvo mucha ayuda y sabe lo que es estar en situaciones donde los pensamientos son enemigos, por eso continúa ayudando a la gente.

"Yo creo todavía en lo que es el amor por la gente, el amor por la persona, el amor por el otro. Cuando uno ayuda con el tema de la salud es porque se trata de algo clave para la vida, de estar sano. Cómo no apoyar algo que para mí es muy importante. Si yo tengo la posibilidad de de hacer algo que pueda ayudar a alguien a acercarse a la salud a mí me enorgullece y me deja feliz poder llegar a un niño o a cualquier otra persona. Lo vivo así y lo siento así, por eso uno lo hace", dijo el futbolista en una entrevista a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el marco del 120º aniversario de esa entidad.

"Muchas veces uno siente que tiene mucho para aportar y para dar, no solamente dentro de una cancha de fútbol y estas son cosas realmente importantes y lindas que te quedan y que recordás siempre", añadió el salteño que desde hace varios años colabora con la OPS en diferentes acciones de concientización sobre la vacunación, covid19 y salud mental.

El delantero de la selección de Uruguay se convirtió este lunes en futbolista del Valencia y fue el último de los referentes de la Celeste en cerrar el acuerdo con un club tras lo que fue su salida del Manchester United al finalizar contrato a fines de junio.

Edinson Cavani con la camiseta del Valencia. Foto: @ValenciaCF.

"En el fútbol he dado siempre lo mejor de mí y ¿qué le puedo dejar a la gente? Eso, decir que el fútbol es como la vida. Tenés que hacerlo con el corazón, dar todo. Me parece más que una actitud es una responsabilidad frente a la vida, una responsabilidad que tenemos que tener nosotros. Ocuparnos de muchas áreas que son fundamentales para poder tener una vida saludable", sostiene el Matador en el video donde se lo ve interactuando con muchos niños.

"No creerse un superhéroe"

"Me pasó después de un partido de fútbol que fue clave e importante en mi carrera. Me sobrecargué de responsabilidad. Fue un momento de mucha ansiedad que te desestabiliza. No me dejó dormir, fue increíble", recordó el Matador sobre un episodio donde se vio sobrecargado.

"En ese momento uno se pregunta ¿por qué? Y eso te lo puede explicar alguien que realmente haya estudiado y se haya preparado. Eso es la salud mental: saber que somos seres humanos y que vamos a tener problemas, que podemos tenerlos, sentirnos mal, llorar y perder, porque después vamos a ganar. El ser fuerte para afrontar ciertas situaciones está bien, pero no creerse un superhéroe y el 'yo puedo aguantar todo'", agregó.

Su definición de la vida

Edinson Cavani y su familia en España. Foto: Instagram Edinson Cavani.

Por eso el jugador recomendó estar cerca de los seres queridos: "El rol que juega la familia en lo que es la cabeza y la salud de una persona es fundamental. Es la que te acompaña, sufre, es donde te cobijas cuando las cosas por ahí no funcionan. La familia y aquellos amigos, es un poco la vida", dijo Cavani.

¿Por qué colaborar con la salud?

"Colaboro por una cuestión de lo que es un poco mi forma de ser, apostar a llegar a aquella parte de la sociedad más necesitada. Hablar de salud es tratar de buscar la mejor forma de vivir. El tema de las vacunas en

esta época de pandemia se ha hablado mucho, hemos vivido siempre

vacunándonos, es algo que para mí es salud, entonces por eso es que uno

tiene la motivación y las ganas de querer apoyar, porque soy muy así", explicó el futbolista acerca de su colaboración con la salud.

Edinson Cavani cerró diciendo que "yo siempre trato de decir lo que siento y lo que pienso que para mí es algo bueno. Hacerlo sin importarme lo que puede hacer un comentario o lo que se pueda decir. Hay que confiar en la gente que ha salvado muchas vidas, que trabaja y se prepara para protegernos".