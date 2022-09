Gonzalo Bergessio sobre la visita de Luis Suárez a Belvedere: "Hay peores vestuarios que ese"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gonzalo Bergessio, exdelantero de Nacional con actualidad en Platense, dialogó con Star+ y se refirió a la polémica generada por la visita de Luis Suárez a Belvedere: "Viste que ahora salió que Lucho (Suárez) estuvo en un vestuario. Yo les decía a mis compañeros: 'Hay peores vestuarios que ese'".

Y añadió: "Mis compañeros me decían: 'No te asustés Gonza'. Y yo les decía: 'No, qué me voy a asustar si yo jugué en la B en Argentina, los vestuarios son iguales'".

Luego se refirió a la dificultad que plantea el certamen local: "Por eso el fútbol uruguayo es difícil porque tenés que estar bien de la cabeza también, porque vas a lugares, a canchas donde por ahí no tenés tribunas. Tengo varios compañeros uruguayos y hablamos del estado de las canchas. Yo he visto a muchos compañeros argentinos que no les ha ido bien por un tema mental también, porque no es fácil ir a una cancha, a otra, el pasto es un desastre y no podés parar la pelota".

Al ser consultado acerca de qué podía llegar a tener en un vestuario y si había agua fría, respondió: "No, nosotros con Nacional implementábamos lo que es... íbamos cambiados del predio nuestro, jugábamos y nos íbamos, nos bañábamos en el predio donde entrenábamos. Allá solo nos hacíamos masajes o entrábamos en calor adentro de la cancha. La ducha la usábamos para la camilla para masajearse, ja".

Por último se refirió a su cariño por Nacional y a cómo se sintió jugando en el certamen: "Me cayó bien el club, la liga, la familia estaba muy cómoda también. Me gustó Uruguay para vivir, es muy lindo, muy tranquilo, la gente, me hice muchos amigos".