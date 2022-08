Luis Suárez habló de su vuelta a Nacional, qué le gritaron en Belvedere, qué espera del clásico y su futuro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Suárez vive un cambio radical en su vida deportiva pero lo está disfrutando. El Pistolero concretó su regreso a Nacional y en una entrevista con Telemundo (Canal 12) contó cómo se dio la vuelta, qué lo llevó a decirle que sí al club de sus amores y también tocó varios temas que estuvieron en el tapete en los últimos días como su visita a Belvedere.

“Pesó más el deseo personal de estar acá y hoy sé que me falta futbolísticamente porque estuve casi dos meses recuperándome solo, haciendo trabajos de fuerza y no es lo mismo que entrenar con un plantel de nuevos compañeros. Ahora a medida que pasan los partidos los voy conociendo, en cada práctica también y todo para ir mejorando y acercándome al nivel en el que me gustaría estar”, dijo el salteño.

El delantero de 35 años contó además qué le falta desde lo deportivo para estar a punto y remarcó que "la velocidad no es la misma que la de hace tres o cuatro años, uno sabe de las limitaciones que va teniendo, pero ahora a medida que pasa el tiempo me voy sintiendo mejor y voy agarrando rimo e intensidad en cada entrenamiento".

Suárez habló de cómo se están distribuyendo sus minutos en el equipo y contó que "el primer partido fue más por el ambiente que se generó por mi llegada y decía para mí 'no puedo no estar', pero futbolísticamente llevaba tiempo sin entrenar en un plantel y en Nacional había tenido un día nomás. Había expectativas y entusiasmo pero si me ponía 10 minutos estaba loco de la vida y por suerte fueron un poco más, pero era lo que podía dar".

Su llegada a Nacional y las distintas ofertas que tuvo. La de Estados Unidos fue la que lo hizo pensar mucho.



De todas formas, Suárez estaba convencido de llegar a Nacional "porque no le podía fallar a la gente". pic.twitter.com/rchM63iP1Q — Telemundo (@TelemundoUY) August 18, 2022

El salteño también hizo referencia a su visita a Belvedere, algo que sigue en el tapete por las condiciones de infraestructura que son muy diferentes a las que estaba acostumbrado a visitar y además contó qué le gitaron en Belvedere: "Era algo nuevo para mí pero se escucha todo y me llamó mucho la atención cuando fui a hacer un saque de banda que uno me gritó 'fracasado'. Me di vuelta y quedé mirando. No sabía quién era porque había mucha gente ahí pero, ¿gritarme fracasado a mí? No tiene mucho sentido (risas). Es típico del fútbol uruguayo y está lindo poder vivir esa experiencia".

Por otra parte, el Pistolero confesó qué ofertas tuvo antes de darle el sí a Nacional: "Hubo varias. Si me guiaba por las noticias estaba viajando a Turquía un día, a Inglaterra otro (risas). Pero sinceramente, ofertas concretas las de Turquía, de Emiratos Árabes que no quería ir, pero isistían, de equipos de España a los que no quería ir por mi trayectoria en Europa, Toluca de México, hubo de Argentina también y la de Estados Unidos que fue la que me hizo dar vuelta la cabeza porque era un contrato a dos años y medio y tenía que ponerme a plantear muchas cosas, pero ya estaba convencido de venir a Nacional porque no le podía fallar a toda esta gente".

Suárez contó cómo reaccionó a un hincha de Liverpool que le gritó "fracasado" y se refirió a la polémica por los vestuarios de Belvederehttps://t.co/RUJesDDUoD pic.twitter.com/acA7LB1ZyG — Telemundo (@TelemundoUY) August 18, 2022

Nacional tiene en el futuro cercano el clásico y acerca de ese partido tan especial, Lucho dijo que "creo que primero lo que tenemos que humanizar acá como referente de la selección es el cuidad de la imagen en cuanto a la violencia, dentro y fuera de la cancha, los cánticos, los insultos, todo eso que mancha al fútbol. Hay que tener cuidado y ser cautos y precavidos. Después al rival dentro de la cancha le quiero ganar. Me hablo con el Mota (Walter Gargano), es mi amigo, pero le quiero ganar. Peñarol viene de no ganar el Apertura y Nacional también, pero los clásicos hay que ganarlos, no se juegan lindo o feo, se gana. Y que se quede tranquila la gente de Nacional que los primeros que queremos ganar somos nosotros los jugadores, porque perder un clásico de local no te lo saca nadie después".

Luis Suárez fue claro también a la hora de hablar de su futuro y remarcó que "la decisión es clara: yo vine a jugar estos tres meses acá porque quería estar en Nacional para prepararme para el Mundial".

El delantero de la selección uruguaya hizo referencia también a los dichos de Asamoah Gyan, quien toma el partido ante la Celeste como una revancha tras lo ocurrido en Sudáfrica 2010: "Será una revancha para él, para nosotros no lo es. Yo no erré el penal y dejé afuera a mi selección. Yo me calentaría conmigo mismo y no con el rival. Pero para mí son mundiales diferentes. No se comparan".