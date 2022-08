Agradecimiento hasta en la piel: las historias de hinchas de Nacional que se tatuaron a Luis Suárez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Promesas por doquier. Pelos pintados, largas caminatas y tatuajes. El fenómeno del regreso de Luis Suárez a Nacional no solo trascendió fronteras, sino que también movió los cimientos de varias personas que vieron como una utopía se transformó en realidad. Que vieron como un ídolo volvió a casa.

“Cuando Suárez declaró que estaba dolido por el no llamado de Nacional, nosotros en Pasión Tricolor no nos molestamos, sino que lo tomamos como un deseo de venir que hasta ahora no lo había manifestado tan así. Nos pusimos como objetivo darle el cariño que necesitaba”, explicó el periodista partidario Gonzalo Corbo, quien es uno de los integrantes del programa Pasión Tricolor (AM 1010).

“Cuando el tema se hizo tendencia mundial, con todo el esfuerzo de la hinchada de Nacional, estaba seguro que lo podíamos traer. Hablando con amigos les decía ‘si viene Suárez me lo tatúo’. Ellos me decían que no me daba y yo insistía que lo iba a hacer. En el tatuaje no solo está reflejada la figura de Suárez, sino también el esfuerzo de toda la hinchada”, añadió Corbo, quien se hizo el tatuaje en una de sus piernas, abajo de la rodilla.



“El tatuaje me lo hice antes de que sea oficial su llegada, no lo pensé dos veces. Usé la imagen de nuestro diseñador Mateo, que lo hizo con Martín, de La Abdón. La verdad que fue la locura más grande que hice por Nacional, Nacional es mi vida y no dudaría en hacer otra locura como esta”, comentó Corbo.

“No te voy a negar que cuando se hablaba de que iba a otros equipos, por momentos me llegaban mensajes de amigos que me decían ‘te vas a tener que cortar la pierna’, ‘¿qué vas a hacer?’. Yo pensaba que de última tenía tatuado al máximo goleador de la historia de la selección uruguaya, aunque confiaba en mis fuentes y sabía que se concretaría. ¡Por suerte vino Luis!”, agregó. “El día que le hizo el gol a Rentistas me lo crucé en el sexto piso porque le estaban festejando el cumpleaños a su hija Delfina y no me salían las palabras. Nos sacamos una foto y me dijo que había quedado muy bueno. Ahora espero tatuarme su firma, para que quede completo. Era mi ídolo de la selección, pero en el tatuaje también está reflejado todo el esfuerzo de la hinchada”, finalizó.

Gonzalo Corbo con Luis Suárez y el tatuaje.

Nicolás Piñeyro (@nicolaspineyrotattoos), el tatuador, dijo que “creamos algo diferente con la hinchada de fondo. No costó mucho porque es el estilo que yo trabajo, se me hizo sencillo y divertido hacerlo, lo terminamos en cinco horas de trabajo. Además, lo hicimos tres días antes de que firmara. Hice otro tatuaje más chico, de Suárez de niño, porque la persona se va a hacer las tres facetas de Luis en Nacional: de chiquito, cuando debutó y ahora”.

SORTEO. “Soy fanático de Nacional, pero lo mío no fue por una promesa. Participo en un espacio de Twitter de Nacional que se llama ‘el espacio del Peluca o del Perro que fuma’, donde el tatuador Maxi ofreció hacer un sorteo de un retrato de Suárez. Participé y gané, no lo pensé dos veces y me lo hice. Tengo 38 años y es el primer tatuaje que me hago”, relató Sebastián Suárez, un ferviente hincha del tricolor, que justo ese día en el espacio de la red social del pajarito había dicho que si ganaba también se haría el tatuaje con el nombre de sus hijas en los brazos, algo que finalmente cumplió una semana después.

El tatuaje del Pistolero que se hizo Sebastián.

“Estoy feliz y conforme de llevarlo en mi piel. Fue un tatuaje grande. Habíamos planeado hacer un retrato a blanco y negro pero al final el tatuador se ofreció a colocar los colores de Nacional. Llevaré a Luisito para el resto de mi vida en la piel. Por más que haya sido a través de un sorteo, me lo hice en señal de agradecimiento a Suárez por haber pegado la vuelta a Nacional, porque si no quería perfectamente le hubiera pasado el regalo a otra persona. Estoy feliz como lo están todos los hinchas de Nacional”, concluyó Sebastián, que se dedica a hacer pastas caseras en Joaquín Suárez, en el departamento de Canelones.

Maximiliano Barragán (maxi.tatuajes.uy) fue quien le hizo el tatuaje a Sebastián. “Es el único tatuaje que hice de Luis Suárez. La dificultad es relativa, es más un tema de observación. Nos llevó aproximadamente unas cuatro horas hacerlo”, explicó.



La llegada de Suárez a Nacional le generó al club ingresos que no estaban en los planes, y una exposición internacional impactante, pero más allá de eso provocó una gratitud y felicidad en los hinchas que es inconmensurable.