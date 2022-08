Nacional, la primera venta del año y el repaso a las últimas transferencias del tricolor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"No es que le cueste a Nacional, es que los mercados están quietos. Se vendieron jugadores top al inicio del mercado de pases y después, el mercado medio o chico, ese está muy quieto. De hecho es lo mismo que le pasa a todos los equipos, está muy difícil vender jugadores. El tema de la pandemia, también el tema de la guerra (entre Rusia y Ucrania), influyó. Incluso a Joaquín Sosa lo teníamos vendido a un club ruso y se complicó por las trabas que tienen hoy en día los clubes rusos para recibir fondos. Todo eso juega y por eso pienso que los mercados están tan quietos”, le había dicho el presidente de Nacional, José Fuentes, a Ovación días atrás cuando estando en Brasil, el día previo al partido de vuelta contra Atlético Goianiense, se había caído el pase del zaguero que jugó el último tiempo a préstamo en Liverpool.

Ayer, más allá de que aún faltaba el envío del contrato firmado, se confirmó la transferencia del propio Joaquín Sosa al Bologna de Italia, equipo que ya le dio la bienvenida de forma oficial al defensa y que inició la Serie A con derrota 2-1 contra Lazio.



La venta de Nacional al equipo italiano se concretó por el 85% de la ficha y, según informó la página partidaria Decano, sería por un monto que ascendería a los dos millones de euros, incluyendo bonos por objetivos cumplidos. Desde Nacional prefirieron no comentar públicamente la cifra exacta; en las próximas horas se hará oficial en los canales de comunicación del club.

Una institución como Nacional necesita vender, como la mayoría en el fútbol uruguayo. Es que no solo se puede nutrir de lo que se percibe por derechos de TV, participación en copas internacionales, cobro de cuotas sociales y por concepto de venta de abonos y butacas. Una de las grandes diferencias la hace la venta de jugadores, por los que hay una inversión grande en formativas, y que Nacional hacía tiempo que no vendía.



Antes estuvo el comentado caso de Gabriel Neves a San Pablo; según indicaron desde Nacional a Ovación fue una rescisión de contrato por 300.000 dólares (no una venta ni un préstamo), aunque el tricolor tiene por dos años la posibilidad de recibir un dinero en caso de que el futbolista firme un nuevo contrato (sea con San Pablo u otro club), con un mínimo y un máximo de dinero de acuerdo al valor de la transferencia.

Yendo más atrás en el tiempo, algunas de las últimas ventas de Nacional son las siguientes: en 2021 el tricolor transfirió a Agustín Oliveros (junto a Racing, al Necaxa) y Emiliano Martínez (al Red Bull Bragantino); en 2020 a Santiago Rodríguez y Renzo Orihuela (ambos al Grupo City -Montevideo City Torque-), Matías Viña (Palmeiras) y Martín Satriano (Inter); en 2019 a Christian Oliva (Cagliari); en 2018 a Juan Manuel Sanabria (Atlético Madrid), Franco Israel (Juventus); y en 2017 a Felipe Carballo (Sevilla) y Mathías Olivera (Getafe), aunque en este caso su empresario de aquel entonces había abonado el monto de la cláusula de rescisión.