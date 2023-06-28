Gerardo Martino es el nuevo DT de Inter Miami y dirigirá a Lionel Messi por tercera vez en su carrera

El argentino Gerardo 'Tata' Martino fue nombrado este miércoles nuevo entrenador del Inter Miami, club de la MLS en el que se reencontrará con su compatriota Lionel Messi a partir de julio, pendiente de la aprobación de su visado.

"El Club ha nombrado a Gerardo Martino como director técnico. El técnico ganador de la MLS Cup y del premio al Entrenador del Año de la MLS, con experiencia con las selecciones de Argentina y México, FC Barcelona y más, se une al Club mientras se encuentra a la espera de su documentación laboral", informó el Inter Miami en un comunicado.

Martino ya entrenó a Messi en el Barcelona en el curso 2013-2014 en la selección argentina (2014-2016).

En sus primeras declaraciones como técnico del club, Martino dijo: “Estoy muy emocionado de unirme a un gran club como Inter Miami y sé que juntos podemos lograr cosas importantes”. Y añadió: “El Club tiene la infraestructura necesaria para competir en la región y pienso que con el trabajo y el compromiso de todos, podemos lograrlo”.

Desde Inter Miami argumentaron la elección del DT: "Martino aportará al Club vasta experiencia y éxito tanto en la MLS como alrededor del mundo, habiendo dirigido más de 400 partidos en más de dos décadas de su carrera como entrenador".