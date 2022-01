Gary Kagelmacher: "Las decisiones hay que tomarlas rápido, pero estoy convencido del paso que estoy dando"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gary Kagelmacher fue presentado en León de México y brindó sus primeras declaraciones como jugador del elenco mexicano: "Muchas gracias por la bienvenida, las decisiones hay que tomarlas rápido, pero convencido del paso que estoy dando", inició.

"Muy contento de estar acá, he hablado con gente que ha pasado por acá y también es una alegría ser un uruguayo más en la historia de León, así que muy contento y expectante para comenzar con el grupo", añadió.

A su vez, el defensor que protagonizó una salida sorpresiva del club, contó que le interesa conocer nuevas culturas, ligas y tener nuevas metas. "La liga mexicana fue una que siempre me sedujo, y estando en Uruguay aún más, entonces también me agarra en un buen momento, habiendo salido campeón con Peñarol, que fue un objetivo que yo me tracé al volver a Uruguay".

Por último, mostró su motivación de iniciar un nuevo desafío y acotó: "La carrera del jugador es corta y en mi caso intento sacarle lo máximo", cerró.