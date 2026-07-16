Fútbol para Todos: llega la tercera edición del evento que conecta neurociencia, RCP y campeones de la Copa de Oro

La Fundación Copa de Oro Centenario, impulsora del programa "Fútbol para Todos", presentará oficialmente la tercera edición de su iniciativa el próximo viernes 17 de julio, en el Hotel Sofitel de Carrasco, con un acto que reunirá a referentes del deporte, autoridades nacionales y figuras históricas del fútbol uruguayo.

El programa combina el legado del plantel campeón de la Copa de Oro 1980 con herramientas modernas como la neurociencia aplicada al fútbol, brindando talleres teóricos y prácticos de reanimación cardiopulmonar (RCP), dictados por docentes especializados y reconocidos deportistas.

La propuesta busca fortalecer la formación integral de niños, niñas y jóvenes a través del deporte, promoviendo valores como el trabajo en equipo, la disciplina y el compromiso. Además, pone el foco en la importancia de la salud mental y en la compatibilidad entre la práctica deportiva y la educación, impulsando el llamado régimen dual, que incentiva a los deportistas a continuar sus estudios mientras desarrollan su carrera.

Entre los invitados especiales estará el presidente de la República, Yamandú Orsi, junto a autoridades nacionales e internacionales vinculadas al deporte e integrantes del plantel uruguayo campeón de la Copa de Oro, en un encuentro que combinará homenaje e innovación.

Durante la jornada también se realizará el estreno del videoclip de la reversión musical Uruguay te queremos ver campeón, producido por Bizarro, además de la visualización del spot audiovisual Va Pelota, que se exhibe en las salas de LIFE Cinemas y fue presentado en la segunda edición.

Victoria Rodríguez, Mario Bergara y Emilio Bolinches en la cena de la Fundación Copa de Oro.

Otro de los anuncios destacados será la presentación de la sociedad "Potreros Celestes", iniciativa que contará con el apoyo de Organización Nacional de Fútbol Infantil (ONFI) y que buscará ampliar las oportunidades de acceso al deporte en todo el territorio nacional.

En 2025 la cena contó con la participación del grupo musical Invaders Funk Jazz y la presencia de figuras destacadas del ámbito político y deportivo, como el intendente electo de Montevideo, Mario Bergara, el Ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin y el director de selecciones nacional, Jorge Giordano.

Segunda edición de Fútbol para Todos, de la Fundación Copa de Oro Centenario.

Bajo el lema "Lo logramos una vez, podemos volver a hacerlo", la Fundación renueva su compromiso con un modelo que utiliza el fútbol como herramienta de transformación social, llevando capacitación, educación y oportunidades a miles de jóvenes uruguayos.