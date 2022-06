Fútbol femenino: Uruguay se despide ante Bolivia en el Centenario previo a la Copa América

Última presentación de Uruguay en nuestro país antes de disputar la Copa América de fútbol femenino en Colombia. La Celeste se volverá a medir ante Bolivia este domingo, rival al que ya venció 5-0 el pasado jueves.

Una vez más el encuentro será en el Estadio Centenario, pero en esta ocasión comenzará a las 15:00. Contará con la transmisión de AUFTV y Directv y además se pueden adquirir entradas a $100 en los locales de Abitab o por la web.

Cabe recordar que la Celeste disputará la Copa América en el Grupo B donde compartirá serie con Brasil, Perú, Venezuela y Argentina.

calendario

Así será la fase de grupos de Uruguay:

9 de julio: vs. Venezuela

12 de julio: vs. Brasil

15 de julio: vs. Argentina

18 de julio: vs. Perú