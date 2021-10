Fuentes sobre Decurnex: "Estamos esperando la decisión de José"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Se va acercando la fecha de las elecciones de Nacional, planificadas para el 11 de diciembre, y los rumores empiezan a crecer alrededor de los posibles candidatos. Uno de los que apareció en las últimas horas es que el actual presidente José Decurnex podría declinar la posibilidad de presentarse nuevamente e impulsaría a José Fuentes para sucederlo.

Consultado por Ovación, Fuentes dijo que “José Decurnex todavía no tomó una decisión y la va a tomar a su regreso de un viaje que hace ahora y por lo tanto, todo lo que se diga ahora son puras suposiciones”.

Además, el actual dirigente de los tricolores añadió que “nosotros estamos todos encolumnados esperando la decisión de José y por supuesto que no se habla de otra cosa que de eso, y hasta que él no resuelva, vamos a estar esperando a ver si sigue o no sigue. Y en el caso de que decida no continuar, veremos si va a recomendar a alguien o no”.

Por último, Fuentes afirmó que “esa es la única verdad que hay en este momento. Después hay conversaciones como siempre pasa en todo período pre electoral, donde cada uno quiere llevar agua para su molino, pero nada más”.