La fortuna con que PSG haría de Mbappé el mejor pago del mundo y el "reemplazante" por el que iría el Real Madrid

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Durante la serie de octavos de final de la Champions League se enfrió la negociación de Real Madrid por Kylian Mbappé, que fue su verdugo en el partido de ida en París, y ahora se refuerza el interés del club español por una figura que quiere desde hace tiempo: Erling Haaland, por quien esta semana la entidad habría hecho un preacuerdo con los representantes del noruego.

Tras la derrota contra Paris Saint-Germain, club que intensificó las tratativas para que Mbappé renovara su contrato, Real Madrid habría tenido un acercamiento en Mónaco con Alfie Haaland, el padre de Erling, y los abogados del representante Mino Raiola. Ambas partes habrían sellado un “acuerdo preferencial”, según medios españoles.

Esto se da en medio de una puja entre Real Madrid y Barcelona por el delantero de 21 años. Hace poco, las gestiones parecían inclinarse en favor del club catalán, pero ahora el presidente Florentino Pérez estaría en ventaja ante Joan Laporta: el entendimiento le permite bloquear las negociaciones que podrían mantener el jugador y otras entidades.

Ahora la decisión está en manos de Haaland. Su contrato concluirá a mediados de 2024; si el atacante decide abandonar Borussia Dortmund en julio próximo, Real Madrid debería ficharlo a pesar de que le solicitó un año de prórroga, aunque le adelantaría dinero en 2022. ¿Por qué el pedido de diferimiento? Porque en 2023 se vencerá el vínculo con el goleador Karim Benzema, titular indiscutido y referente del equipo merengue.



Haaland preferiría pasar a Madrid este mismo año, y en ese caso Real debería cubrir la cláusula de rescisión, que es de unos 75 millones de euros. De optar por eso, el club español trataría de evitar abonar en dinero una buena porción, ofreciendo al serbio Luka Jovic como parte de pago.

La oferta de PSG a Mbappé



Así como todavía faltan 90 minutos en la serie de la Champions, nada está definido en la negociación por Mbappé. PSG va a fondo para lograr la renovación y que el delantero decida no mudarse a la capital de España.



Medios franceses aseguran que Nasser Al-Khelaifi deberá ofrecerle algo más que un dineral. Hablan de la necesidad de un proyecto en torno al futbolista de 23 años, que consistiría en los siguientes puntos:



1) Liderazgo: es algo que el jugador siempre ha deseado, más allá de su corta edad, y que se vio imposibilitado tras el arribo de Lionel Messi, Neymar y Sergio Ramos. El francés quiere que se arme un equipo con él como eje central.



2) Menos ego: algo que, para él, se nota en Real Madrid en los últimos años, en los que la Casa Blanca ya no tuvo a Cristiano Ronaldo. El club debe estar por encima de todo, incluidos los caprichos de las estrellas que conforman el plantel.



3) Liberación en 2023: el club de París plantea permitir al delantero decidir qué hacer el año próximo, incluido marcharse a Real Madrid. Pero la idea de PSG es firmar por dos temporadas, hasta 2024.



4) Hacer historia: mientras el club tenga el foco puesto en ganar la Champions League, hay más posibilidades de que el delantero decida continuar. Y la chance de convertirse en el máximo goleador lo motiva.



Por otro lado, aseguran que los directivos del club estarían preparando una propuesta para que Mbappé fuera el futbolista mejor pago del mundo. Si bien aún no se sabe el monto, se estima que Qatar Sports Investments estaría dispuesta a duplicar el salario, que hoy es de 26.000.000 de euros anuales. Si lo incrementara a 52.000.000, Kylian Mbappé cobraría a razón de 1.000.000 por semana.