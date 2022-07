Forlán: su opinión sobre Suárez a Nacional, la ida al Mundial y el truco de Liga Universitaria previo a su nueva selección

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Forlán, que este miércoles bromeó con su vuelta a Peñarol tras el regreso de Luis Suárez a Nacional, se sumará a la selección de la Liga Universitaria pero aún no sabe si lo hará en la categoría +32 o +40. La Celeste ya entrena y lo hará los lunes, aunque el histórico delantero de Uruguay no pudo asistir al primer entrenamiento.

Cachavacha se refirió a la vuelta del Pistolero en La Mesa de los Galanes (DelSol 99.5) y previo a ello dijo que su invitación a que Maxi Rodríguez lo acompañase en el regreso al mirasol fue "una broma", pero que "no tiene problema" en volver.

El arribo de Suárez le pareció bien, pero confesó que lo llenaron de mensajes para que el hiciera de intermediario entre los clubes y el Pistolero. "Me parece bien, fijate todo lo que revolucionó. Dos por tres le mandaba mensajes porque me llegaban ofertas de 'por qué no le decís a Luis que venga a...' y me pedían el teléfono de Luis. Yo no les iba a pasar nada. Entonces yo hacía el filtro. Le decía, ¿qué país? 'Ah no, por este no me hagas llamarlo'. Y ahí yo le decía a Luis las ofertas, para que no le llegaran después por otro lado y quedar mal yo", explicó Forlán.

Sobre el cambio que representará para Suárez jugar en canchas uruguayas tras disputar los duelos de LaLiga y Champions League en los mejores escenarios de Europa, el mejor jugador del Mundial del 2010 sostuvo: "No sé Luis, pero yo creo que no te olvidás. Yo fui a Brasil y hay lugares complicados. Me acuerdo una vez con Inter, fuimos de visita a una cancha y ese día salimos campeones. Ese día había llovido mucho y había tierra colorada, me bañé en el estadio y me tuve que bañar dos veces más en el complejo porque no me la podía sacar. Fue una previa de a dónde vas a jugar. Pero no te olvidás de dónde jugaste en Uruguay"

Liga Universitaria y selección

Consultado por si se divierte en la categoría +40 de la Liga Universitaria, Diego reveló la estrategia con la que mueve su equipo y sostuvo que "la paso bien, tengo buen equipo, físicamente todos se encuentran bien. El primer partido lo ganamos 10-0 y cuando terminó uno me dijo: 'Pensé que te teníamos que marcar a vos, pero la verdad que los demás juegan'. A veces te llevás toda la marca y entonces yo le digo a mi compañero 'andá vos, que si me marcan a mí, quedás libre'".

"Hubo algún partido más picante por lo que era momento. Yo a la pelota dividida no voy. No iba antes (risas) ahora paso", bromeó Cachavacha.

Forlán confirmó que irá al Mundial de Qatar 2022 como comentarista de Telemundo de Estados Unidos, como lo hizo la vez pasada en la Copa del Mundo de Rusia.