Sergio Rochet le ofrecerá la cinta de capitán de Nacional a Luis Suárez: "La tiene más que ganada"

Sergio Rochet, arquero de Nacional y la selección uruguaya, confirmó anoche en el Centenario tras ganar el Torneo Intermedio ante Liverpool que le ofrecerá la cinta de capitán a Luis Suárez, flamante refuerzo tricolor.

"Ya le dije a mis compañeros: la dejo ahí sobre la mesa, él la tiene más que ganada. Si la quiere usar será un orgullo para mí dársela. Yo voy a aportar lo mismo que vengo aportando desde el momento que me tocó ser, entre comillas, referente del grupo", explicó en AUF TV.

"No saben lo que es Luis como persona. He tenido la suerte de vivir y compartir mucho tiempo ahora en la selección. No le va a costar nada acostumbrarse al grupo, hay un grupo humano divino y se trabaja de una manera espectacular. Luis va a venir con todo lo mejor para sumar", agregó.

El Pistolero llegará el domingo a Uruguay, será presentado en el Gran Parque Central y ya quedará a las órdenes de Pablo Repetto para jugar la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y la Copa AUF Uruguay.



Nacional enfrentará a Atlético Goianiense de Brasil el próximo 2 de agosto desde las 19:15 en el Gran Parque Central por los cuartos de final de la Sudamericana. El presidente José Fuentes señaló que el Pistolero estará a disposición del entrenador para ese compromiso.