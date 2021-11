Las finales de Conmebol movieron la fecha 13 del Clausura: se juega del jueves 18 al lunes 22

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La final única de Copa Sudamericana y de Copa Libertadores femenina se disputarán el sábado 20 y domingo 21, respectivamente, en Montevideo lo que llevó a que se modifique la fecha 13 del Torneo Clausura.

La misma tendrá partidos muy importantes y en lo que se jugarán puntos que pueden ser vitales para los distintos objetivos de los equipos. Sin ir más lejos, el juego entre Peñarol y Cerro Largo se roba las miradas, pero Nacional y Cerrito quieren trepar en la Anual, mientras que Boston River, que lucha por escapar del descenso, se medirá con Plaza Colonia que aspira a quedarse con la acumulada.

Así se disputará la fecha 13 del Torneo Clausura:

JUEVES 18 DE NOVIEMBRE



- Nacional vs. Cerrito (21:45) - Gran Parque Central



VIERNES 19 DE NOVIEMBRE



- Villa Española vs. Liverpool (9:45) - Obdulio Varela



- Fénix vs. Deportivo Maldonado (16:30) - Parque Capurro



- Wanderers vs. Sud América (18:45) - Parque Viera



- Peñarol vs. Cerro Largo (21:45) - Campeón del Siglo



DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE



- Rentistas vs. Progreso (9:45) - Parque Capurro



LUNES 21 DE NOVIEMBRE



- Boston River vs. Plaza Colonia (16:30) - Parque Artigas



- MC Torque vs. River Plate (19:00) - Estadio Franzini