Filtran chats de jugador del Inter que la Justicia italiana investiga por presunta red de explotación sexual infantil

Horas después de que se conociera que el defensa internacional italiano Alessandro Bastoni, del Inter de Milan, deberá declarar el viernes en Milán en el marco de una investigación sobre una red de prostitución de lujo que tendría por clientes a futbolistas, la prensa italiana filtró chats que revelan detalles sobre un caso en el que presuntamente estaría implicado.

El hecho bajo observación es un presunto encuentro entre el futbolista y una menor de edad en junio de 2020, cuando el jugador tenía 21 años y la joven 17.

Las conversaciones entre el jugador y una supuesta red de prostitución que investiga la Fiscalía de Milán fueron filtradas este miércoles a los medios italianos y revelan nuevos detalles sobre un posible caso de explotación sexual infantil el que presuntamente estaría implicado el defensa.

Según adelantaron los principales medios italianos, las conversaciones, extraídas del móvil del investigado Alessio Salomone, colaborador de la presunta red que explotaba la prostitución "Ma.De", investigada desde el pasado mes de abril, muestran la organización de una cena en 2020.

Según las filtraciones de las actas judiciales adelantadas por el diario italiano la Repubblica, el defensa de 27 años preguntó a Salomone sobre la logística del encuentro: "¿Pero ahí hay sitios para esconderse?", a lo que el intermediario respondió: "Algo nos inventamos, como mucho la llevas a casa". El sumario recoge también un mensaje posterior de la menor a Salamone confirmando que dormía en el domicilio del jugador.

El abogado del futbolista, Salvatore Scuto, descartó este miércoles "de manera categórica" que Bastoni "haya tenido relaciones sexuales a cambio de dinero, y mucho menos con una menor de edad".

La joven ya fue interrogada por las autoridades en calidad de testigo y, según trascendió de sus declaraciones, habría restado importancia a los hechos.

La pesquisa se enmarca en una investigación más amplia contra "Ma.De", una supuesta agencia de

"escorts" con sede en Cinisello Balsamo (Milán) que, según la Fiscalía, organizaba fiestas "todo incluido" para clientes VIP, principalmente futbolistas, y por la que cuatro personas fueron detenidas.

El negocio principal de la organización consistía en organizar fiestas exclusivas para celebridades en locales de moda de Milán que incluían cenas, discotecas y pernoctaciones en hoteles donde presuntamente se facilitaba el consumo de gas de la risa.

Dentro de la misma operación, la Guardia di Finanza (policía financiera italiana) citó a declarar en calidad de testigos a otros tres futbolistas: Daniel Maldini, Riccardo Calafiori y Kevin Bonifazi, aunque hasta el momento ninguno de ellos se encuentra bajo investigación.

Con información de AFP Y EFE.