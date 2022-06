Más Fede Valverde que nunca: el no festejo de gol, qué hubiese sido en lugar de futbolista y su talento oculto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si el entrenador de Uruguay, Diego Alonso, está escuchando, su respuesta a cuál es su apodo favorito será Halcón y el que menos le gusta será Pajarito, confesó entre risas el volante de la selección uruguaya, Federico Santiago Valverde Dipetta, quien se mostró divertido en un mano a mano con AUFTV previo al duelo amistoso de este domingo con Estados Unidos (18 horas).

El futbolista del Real Madrid respondió algunas cuestiones como su número favorito de camiseta (la 15), su bebida sin alcohol favorita (agua) y cuando fue consultado por una con alcohol dijo "ninguna". Tras ello se empezó a reír y mandó al frente a algunos compañeros: "Acá mintieron unos cuantos, algunos dijeron ninguna... sabés qué, esto ponelo porque lo tienen que escuchar. A ver, los que pasaron por el ping-pong, empiecen a hablar de verdad".

Valverde sostuvo que de chico nunca creyó que llegaría a la selección de Uruguay. "Claramente no, pero uno siempre se ilusiona y sueña con representar al país", expresó, y agregó que el bromista del grupo es el Pelado Cáceres.

Como color favorito eligió "el azul de Uruguay" y la respuesta que más difícil se le hizo fue "¿dulce o salado? Salado, respondió... ¿o dulce? dijo al final, y se decantó por esa opción.

Talento oculto

Respecto a su talento oculto, el volante expresó que es "el inglés. Pero no lo voy a demostrar, me lo guardo para mí. Hello, my friend (Hola, mi amigo)", bromeó Fede, a quien se ha visto intentando, a través de sus redes, hablar o mandar saludos a los hinchas en este idioma en varias oportunidades.

El mejor gol

El volante del Real Madrid no se decidió a elegir un único "mejor gol" de su carrera, así que nombró dos: "Con Uruguay, el del día de mi debut, y con el Madrid cuando me enteré de la noticia de que venía mi hijo".

Consultado por un festejo de gol, el Halcón sostuvo que no tiene, "correr por ahí y gritar gol", dijo. Lo que sí tiene son cábalas. pero indicó que se las guardaría para él.

¿Qué hubiese sido?

Si no hubiese sido futbolista habría sido "DJ", dijo y se tentó. Valverde se definió como bueno en todos los deportes, pero luego se decantó con el tenis y se comparó con un deportista de elite: "Soy Rafa Nadal, pero derecho", bromeó.

Fede expresó que en su tiempo libre disfruta de estar con mi familia y amigo, a la vez que lo usa para jugar "a la play". Para vacacionar le gusta Formentera o Ibiza y su comida favorita es el asado.



Si pudieras nacionalizar uruguayo a cualquier futbolista, Valverde erigiría a Luka Modrić. Quien también le hace tener dolores de cabeza. Consultado por el rival que más le cuesta marcar, el Halcón expresó que los tres mediocampistas del Madrid, Luka, Casemiro y Toni, a veces los sufro en las prácticas".

Con Uruguay...

Le da igual enfrentar a cualquier selección y no tiene preferencia. Siempre estará dispuesto a defender a la Celeste. ¿Qué es jugar en la selección para él?: "Lo mejor del mundo", concluyó Fede previo al duelo con Estados Unidos.