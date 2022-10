"Fe, trabajo y esfuerzo": los pilares de Araujo que dejó las muletas, trabaja en el gimnasio y se ilusiona con el Mundial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ilusionado con formar parte de la lista final de Uruguay para el Mundial de Qatar, Ronald Araujo trabaja en su recuperación luego de la operación que se le realizó tras sufrir una "avulsión del tendón del aductor largo del muslo derecho".

El próximo viernes 28 de octubre se cumplirá un mes del día que pasó por el quirófano y más allá de que nunca se informó de forma oficial sobre un plazo estimado de regreso, el mismo ronda el mes y medio por lo que todavía le quedan algunas semanas de recuperación.

En este momento, el zaguero de Barcelona forma parte de la lista de lesionados que tiene Diego Alonso, pero espera salir de ella próximamente y con esa motivación es que ya dejó las muletas y se puso a trabajar en el gimnasio.

Así lo demostró en sus redes sociales donde posteó una imagen suya con ropa del equipo culé, rodeado de equipamiento de entrenamiento y a la que acompañó con un mensaje motivador.

"Confía en los planes de Dios, él es fiel y cumplirá cada una de sus promesas en tu vida, no te desesperes, no pierdas la fe ni la esperanza. El Señor tiene preparado un camino para ti, que te llevará hacia lo que siempre has soñado, un camino que te dará la salida a todas las dificultades que hoy vives, no dejes de creer porque todo será para tu bien", escribió el zaguero y lo acompañó con tres hashtag: Fe, trabajo y esfuerzo.