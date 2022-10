"Disfrutar del Mundial": el objetivo de Godín que se mostró contento por volver a la actividad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Vélez y Central Córdoba le pusieron punto final a su temporada 2022 en la Liga Profesional de Argentina con un duelo que terminó 3-1 a favor del equipo del Cacique jugado en La Bombonera, donde hizo de local el Fortín.

Renzo López fue uno de los protagonistas porque anotó el gol que adelantó a la visita, pero también se fueron varios flashes con Diego Godín que volvió a ser titular en la zaga de Vélez.

El zaguero jugó desde el arranque, cumplió de buena manera y habló en conferencia de prensa al término del encuentro: "Hoy estoy disfrutando y contento y en el horizonte con un objetivo lindo que es poder disfrutar de un Mundial, seguramente mi último Mundial, mi cuarto y último Mundial. En eso estoy para llegar de buena manera".

Diego Godín en el duelo entre Vélez y Central Córdoba. Foto: @diegogodin.

El Faraón, más allá de que aparece como indiscutido en la lista de Diego Alonso, estuvo más de dos meses sin jugar luego de una tendinitis que lo alejó de las canchas y que lo llevó incluso a recuperarse en España.

Regresó el pasado fin de semana ante Argentinos Juniors y repitió ante Central Córdoba en la noche del martes: "La verdad que gracias a Dios pude recuperarme de la lesión que me tenía a maltraer, venía sufriendo con eso. No entrenaba, ni corría, pero uno no elige cuando lesionarse, fue un momento difícil para mí y para el equipo que no se estaba bien".

"Trabajé para recuperarme y estar lo antes posible para disputar lo que fuera con Vélez porque sentía esa deuda personal con el cuerpo técnico, compañeros y la gente. Terminé jugando, bien, y entrenando en el día día con mis compañeros", sostuvo.

"Estoy recuperado, me siento mejor, pude jugar y ahora me quiero preparar para el Mundial", confesó el zaguero que no esquivó la pregunta sobre cuál será su futuro en el club.

"Me quedé con las ganas de jugar más, pero no afecta a lo que yo decida o la planificación del cuerpo técnico. Tengo contrato, esa es la realidad, pero pienso en el corto plazo. Me tomaré vacaciones y la idea es volver, después se planificará y hablaremos con el Cacique", sentenció.