Facundo Píriz contó por qué eligió Deportivo Maldonado y cuáles son las claves para mantenerse líderes

En este momento el trofeo del Torneo Apertura pertenece al este del Uruguay. Pero está en Deportivo Maldonado la difícil tarea de sostenerlo. Con 22 unidades, los fernandinos lideran la tabla y le sacan seis a sus escoltas, Liverpool y Wanderers, ambos con 16 puntos, a quienes ya enfrentó y derrotó por la mínima.



La mayor ventaja la sacó el domingo pasado al vencer, desde atrás, a Plaza Colonia, con la inquebrantable ley del ex. El marcador estaba 1-1 e iban 72’, faltaba una vuelta al reloj para que Facundo Píriz marcara el gol que otorgaría los tres puntos a su equipo, resultado que Borges se aseguraría 12 minutos después con el tercer grito.



“Era un triunfo que necesitábamos contra un gran rival como lo es Plaza, el último campeón del Torneo Apertura. Era vital para mantener y aumentar la ventaja en la tabla”, sostuvo Píriz en diálogo con Ovación, y añadió estar contento por el gol que tardó en festejar tras esperar la confirmación del VAR.



Pero no fue el tanto más feliz para el futbolista y explicó que “si había un equipo al que no le quería convertir”, ese era el del departamento donde nació, elenco del que supo vestir la camiseta en dos oportunidades. “Pero el fútbol es así. Tengo un gran cariño por Plaza y su gente porque me abrieron las puertas del club en un momento complicado, confiaron en mí y eso no tiene precio. Por eso el respeto y el agradecimiento a la gente de Plaza. El gol ayudó a la remontada, así que contento, pero con sentimiento encontrados”, expresó el mediocentro, sonriendo.

El festejo de los jugadores de Deportivo Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo.

Fiel a la personalidad de Francisco Palladino, quien dirige el equipo, el Depor vive este gran momento con tranquilidad. “Todavía no se ha logrado nada y falta mucho”, aseguró Píriz.



“Nos quedan partidos muy difíciles por jugar. Hay que seguir de esta manera: confianza en el grupo y seguir trabajando. El objetivo está cerca pero no se ha logrado nada aún”, enfatizó.



El ex Nacional fue preciso a la hora de delinear los siguientes pasos del elenco fernandino: ir partido a partido, las “seis finales que van a ser muy difíciles”. “Hoy en día todos nos quieren bajar, por decirlo de alguna manera. Somos el cuadro a vencer y hay que hacerse cargo de eso. Vamos por ese sueño del club y todo este grupo”, sostuvo.

Para el tararirense, la autoridad del elenco del Este se ha formado gracias a la sinergia del grupo. “La fuerza te da la confianza partido a partido y tener un plantel donde lo que prima es el grupo. Falta un jugador, entra otro y está a la altura. Creo que no hemos repetido un once, siempre hay alguna variante por baja o por lesión y el que está esperando está a la altura y responde. Eso es fundamental para estar arriba y pelear el título. No dependemos de un jugador, sino que prima el equipo sobre todas las cosas”, indicó.

Francisco Palladino. Foto: Estefanía Leal.

Otra de las claves innegables de Deportivo Maldonado es Palladino, destacado por Píriz como una gran persona, además de un buen técnico.

“Correcto y educado. Te transmite sus valores del grupo y de la familia. Es un DT que está muy cerca del jugador y eso me da ha dado mucha confianza. Hablo mucho con él, eso para el jugador es importantísimo. Podés dialogar y tener un cambio de ideas con él, está en todos los detalles”.



Píriz también destacó la tranquilidad del entrenador. “Si vos tenés un DT que está gritando afuera, en vez de motivarte te transmite inseguridades, él transmite una tranquilidad que para nosotros es de vital importancia”.



Llegar a Deportivo Maldonado: una decisión acertada

Facundo se originó en las Formativas de Nacional. En 2013 se fue a Francia y luego jugó en Rusia y en Rumania. En 2020 llegó a Plaza y al poco tiempo volvió al tricolor, pero no logró mucha continuidad, aunque sí lesiones. Hizo una escala en el Pata Blanca y una vez más se puso la camiseta del albo. Pero ese mismo club no lo tenía en sus planes para 2022. Sin embargo, hubo muchos otros que sí, así que la “elección no fue fácil”.



“Gracias a Dios me llamaron técnicos y gerentes deportivos de varios clubes de Montevideo. Plaza también era de las primera opciones, por mi pasado y por que soy de Colonia. Pero el proyecto que me presentó Deportivo y las ganas que tenían de contar conmigo me sedujeron”, aseguró.



El elenco de Maldonado fue por él, en específico, Francisco Palladino, y se lo ganó. “No esperaron a ver qué bajas tenían o quién llegaba, querían contar conmigo igual y eso fue muy importante para mí”, explicó el futbolista sobre los moitvos de su elección.



“Es lo lógico, todos los equipos esperaban ver quién se iba por el período de pases para poder contratarme, pero ellos vinieron por mí desde el principio. El llamado de Palladino fue muy importante, porque él quería contar conmigo, me contó del proyecto y fue por eso que tomé la decisión de venir. Encontré un equipo muy organizado y con mucho futuro”, añadió Facundo Píriz, sin dejar de nombrar a su familia: “Vivir en el este del país todo el año es una tranquilidad espectacular para todos. Son cosas que cuentan y que sumaron en su momento a la hora de tomar la decisión”.