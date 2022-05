Fabricio Díaz: la prueba de que se puede ser referente y joven a la vez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando parecía que todo estaba encaminado para la consagración de Deportivo Maldonado en el Torneo Apertura, Cerro Largo —contra quien se mide el sábado Liverpool— le aguó la fiesta al puntero. Ahora el negro de la Cuchilla se aferrará a ese primer lugar y se plantará para que nadie lo baje, y así repetir lo que logró en la Supercopa y el Clausura de 2020.



Pero en lo que refiere a torneos cortos no pudo hacerlo con su gente en las gradas porque la pandemia privó a los escenarios de público. Por eso, si derrota al arachán en el Ubilla y a Fénix, el negriazul volverá a gritar campeón con toda su gente y en su casa.



Para el sábado a la hora 15:00 Jorge Bava contará con todo su plantel, y aunque uno de los capitanes, Fabricio Díaz, había salido sentido ante River Plate, fue solo un susto.



Cuando finalizó el entretiempo no volvió a la cancha y en su lugar Bava mandó a Hernán Figueredo. El cambio se dio tras un choque que el futbolista había tenido minutos antes de que el árbitro pitara el final del primer tiempo. “Empecé con una molestia sobre el aductor, aún no sé lo que tengo, supongo que es solo el golpe, voy a hacer un poco de recuperación para ver qué es”, explicó Díaz a Ovación.



Los otros 45 minutos no la pasó muy bien y era difícil no inquietarse al mirar desde el banco. “Después que me tocó salir pasé muchos nervios porque sabía qué era lo que nos jugábamos. Cuando terminó el partido y ganamos fue muy lindo. Lo disfrutamos al máximo y ahora toca recuperar y enfocarnos en Cerro Largo”.

Sin presiones con la cinta

El grito de gol de Fabricio Díaz, el capitán de Liverpool. FOTO: F. Flores.

El volante de Liverpool tiene 19 años, lleva la cinta y se destaca en la Sub 20 de Uruguay, aunque ya suma una citación a la mayor. “Es algo muy lindo poder ser uno de los capitanes, es un orgullo tremendo y no lo veo como una presión, sino como una linda oportunidad de estar dónde estamos y pelear el campeonato”, sostiene.



Cabe destacar que el negriazul cuenta con figuras como el Tofi Figueredo pero, lejos de intimidarlo, lo ayudan a crecer. “El ambiente que hay es muy bueno y mis compañeros me hacen sentir muy cómodo, los referentes más que nada”, asegura Fabricio, y añade: “A mí se me fue dio poco a poco el hecho de llegar al capitanato y ser uno de los referentes. No es que sea fácil, pero tampoco es un peso muy grande porque me hacen sentir muy bien, eso es algo muy lindo”.

Saldo positivo para Liverpool

Federico Martínez emieza a gritar el gol luego del cabezazo de García. Foto: Marcelo Bonjour

Aunque Liverpool tiene un saldo positivo en victorias ante Cerro Largo (11 contra 5), nunca pudo ganarle en un duelo de Primera en el Ubilla, por lo que son más que conscientes del poderío del rival a la hora de preparar el partido.



El negriazul venció en nueve oportunidades de local y dos de visita, pero una fue en el Franzini y la otra en 2014 en la B. “Sabemos que va a ser difícil. También se suma el viaje que te deja algo cansado, pero sabemos que nos jugamos una oportunidad muy linda y nos vamos a preparar al cien por ciento”, explicó el volante.



En la misma sintonía que expresó Figueredo el domingo, Díaz aseguró que se aferrarán “a la misma idea de trabajo que hemos tenido desde que arrancó el campeonato. Al seguir unidos y mentalizados en lo que jugamos, que es salir campeones. Tenemos que dar lo mejor siempre”.

Ser campeón en Belvedere y con su gente

Liverpool campeón del Torneo Clausura 2020

Liverpool depende ahora de sí mismo para salir campeón ante Fénix en Belvedere: “Uno sabe que el foco está en Cerro Largo, pero claro que he pensado en que podemos salir campeones. Más allá de que en la Supercopa tuve la oportunidad de levantar el título, cuando salimos campeones del Clausura fue sin gente. Hacerlo con ellos sería lo máximo y un orgullo tremendo”, concluyó Fabricio ilusionado.

La llegada de Marcelo Broli a la Sub 20

Marcelo Broli al frente de la selección uruguaya Sub 20. Foto: @Uruguay.

Fabricio visitó ayer la sanidad del Complejo Celeste y fue partícipe de la primera práctica de Marcelo Broli como técnico de la selección uruguaya Sub 20. “Hablamos un poco en su presentación. No lo conocía, sí tenía buenas referencias de quienes lo habían tenido en Peñarol”.



El ex DT de la Sub 20 mirasol conoció a sus jugadores y está semana será observador del plantel bajo la tutela de Diego Alonso. A partir del lunes quedarán en sus manos con el objetivo de “ganar el Sudamericano”, según indicó Fabricio sobre el evento que se le viene a la Celeste en enero; antes tienen algunos amistosos.



“Me pareció una gran persona, si bien no nos conocemos mucho, si está ahí es por algo”, cerró el volante negriazul.