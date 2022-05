Así se jugará la fecha 14 del Torneo Apertura: Liverpool, el líder, viaja a Cerro Largo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Torneo Apertura está al rojo vivo, aunque teñido de negro y azul porque Liverpool lidera el certamen a falta de dos fechas para el cierre del mismo y dependiendo de sí mismo para ser campeón.

Eso sí, en la penúltima fecha el equipo de Jorge Bava no la tendrá fácil porque tendrá que viajar a Melo para enfrentar a Cerro Largo donde cayó Deportivo Maldonado, cuando todavía era líder.

De todas maneras, sus escoltas tampoco tendrán tareas sencillas porque Nacional recibirá a un necesitado Cerrito, mientras que Deportivo Maldonado y Peñarol visitarán a Defensor Sporting y River Plate.

VIERNES 27 DE MAYO:

- Albion vs. Danubio | Parque Saroldi (15:00)

SÁBADO 28 DE MAYO:

- Cerro Largo vs. Liverpool | Estadio Ubilla (15:00)



- Boston River vs. MC Torque | Estadio Juan A. Lavalleja (17:30)



- Nacional vs. Cerrito | Estadio Gran Parque Central (20:00)

DOMINGO 29 DE MAYO:

- Plaza Colonia vs. Wanderers | Parque Prandi (12:30)



- River Plate vs. Peñarol | Parque Saroldi (15:00)



- Defensor Sporting vs. Deportivo Maldonado | Luis Franzini (17:30)

LUNES 30 DE MAYO:

- Fénixx vs. Rentistas | Parque Capurro (15:00)