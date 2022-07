Fabián Coito volverá a dirigir tras su pasaje por la selección de Honduras: ¿a dónde va?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Liga Deportiva Alajuelense, uno de los clubes más importantes de Costa Rica, anunció este martes el fichaje del entrenador uruguayo Fabián Coito, exseleccionador de Honduras y de la Sub 20 de Uruguay.



"El técnico uruguayo de 55 años Fabián Coito es el nuevo director técnico de Liga Deportiva Alajuelense, firmó por un año", informó el club en un comunicado.

Coito sustituye al entrenador español Albert Rudé, quien salió el equipo por mutuo acuerdo el lunes, luego de perder el título en la final del Torneo Clausura el pasado miércoles frente al Cartaginés. Rudé, de 34 años, dirigió al equipo por dos torneos semestrales y fue criticado fuertemente por la afición y la prensa local debido a su poca experiencia como entrenador y por no conseguir un título en el año que dirigió al equipo.



Alajuelense es uno de los equipos más potentes de Costa Rica y en los últimos torneos se ha reforzado con figuras de renombre internacional como los centrocampistas locales Celso Borges y Bryan Ruiz, así como el hondureño Alexander López y el zaguero trinitense Aubrey David.



El club destacó la experiencia de Coito como entrenador de selecciones menores de Uruguay de 2007 a 2019, y de la selección absoluta de Honduras entre 2019 y 2021, así como su trayectoria como futbolista en equipos de México, Perú, Chile, Honduras y Uruguay.

Este martes Fabián Coito asumió como nuevo Director Técnico de Liga Deportiva Alajuelense. 👔



¡Éxitos y mucha suerte, león! 🦁 pic.twitter.com/T1MslpNQPC — Alajuelense Oficial (@ldacr) July 12, 2022

"En 2015 ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto con la selección Sub 20 uruguaya, también fue campeón sudamericano de selecciones Sub 20 en 2017. Fue subcampeón del mundo Sub 17 con Uruguay en el Mundial de México 2011", informó el Alajuelense.



Alajuelense es uno de los equipos más populares de Costa Rica y con 30 títulos locales es el segundo más laureado del país por detrás del Saprissa, que suma 36.