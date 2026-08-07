“Es para elegidos”: Forlán contó qué lo motivó para dirigir a Uruguay y el récord de su abuelo como DT de la Celeste

Diego Forlán tiene un legado familiar muy ligado al fútbol y asunción como entrenador de la selección uruguaya no hace más que enriquecer esa historia. Uno de los mejores jugadores en la historia de la Celeste se hará cargo de la selección Sub 20 y de los próximos amistosos de la absoluta. Su padre Pablo también fue mundialista y campeón de América y su abuelo materno, Juan Carlos Corazo fue entrenador ganando dos copas América y logrando un récord que el mismo Diego quebró cuando era dirigido por el maestro Oscar Washington Tabárez.

Más allá de la rica tradición familiar, dirigir a la selección de tu país siempre es un orgullo y es difícil decirle que no a la Celeste. “Es la selección sin lugar a dudas y obviamente que en este tiempo no he ejercido como entrenador, pero porque no encontraba esa motivación, desafío o ese proyecto que me entusiasmara para tomar esa decisión y cuando se dio la posibilidad de que se me podía dar la chance de dirigir la Sub 20 y los partidos amistosos de la mayor, no dudé. Son oportunidades que no se dan, son muy difíciles, solo para elegidos. Tener la oportunidad de dirigir a la selección de tu país y con tanta historia, la verdad que ni lo dudé”, reconoció Forlán, que en su trayectoria como entrenador dirigió a Peñarol y a Atenas de San Carlos.

"Imaginate lo que es para mi madre y mi familia": Forlán y el récord de su abuelo como DT de la selección

En sus primeras palabras como entrenador de la selección uruguaya, Diego recordó que su abuelo materno fue entrenador de la Celeste y, no solo eso, mantuvo un récord que Forlán terminó rompiendo como jugador.

“Mi abuelo dirigió la selección. En la época que nosotros estábamos con el maestro Tabárez, estábamos rompiendo el récord de partidos invicto que mi abuelo (Juan Carlos) Nino Corazo, había logrado con la selección, que fue dos veces campeón de América. Yo como jugador y nieto estaba rompiendo el récord de mi abuelo, imagínate los sentimientos encontrados en ese momento. En una familia, que el abuelo y el nieto hayan dirigido a la selección, imagínate lo que es para mi madre y para mi familia”.

Diego Forlán fue dirigido por grandes entrenadores. Además del maestro Tabárez, César Luis Menotti lo hizo debutar en Independiente y Sir Alex Ferguson sacó una de sus mejores versiones en Manchester United.

“El maestro, Menotti que me hizo debutar, Ferguson. De todos siempre se puede aprender y gracias a Dios tengo a papá también que es un grandísimo entrenador también, me ha acompañado en toda mi vida y mi carrera y apoyarme en él, estar ahí, haber tenido a los entrenadores que tuve, siempre se sacan cosas positivas, uno trata de tener su impronta, pero destaco mucho la calidad humana de todos los entrenadores que tuve porque han sido grandísimas personas”.

Diego Forlán en el Complejo Celeste. Foto: @Uruguay.

De ídolo a entrenador y su trabajo con la Sub 20:

Como entrenador de la selección uruguaya, Forlán tendrá la oportunidad de elegir a los que crea los mejores jugadores de Uruguay y esa es una gran motivación. “Tener la posibilidad de elegir a los mejores para tener la posibilidad de entrenar con ellos y llevarlos a un partido, es un privilegio enorme, tener esa posibilidad es espectacular”.

Algunos de esos jugadores seguro lo tienen o tuvieron como ídolo, pero Diego Forlán no le da tanta trascendencia a ese detalle. “Es lindo y obviamente que ese reconocimiento es espectacular y uno se enorgullece muchísimo, pero una vez que estamos en el día a día ya pasamos a ser entrenador – jugador y con nuestros pares también. El relacionamiento es diario y esa idolatría se rompe un poco, que es lógico, pero siempre desde el respeto y la educación”.

La misión más inmediata de Forlán con la selección uruguaya es encontrar la mejor forma de acoplarse al grupo de trabajo de la selección Sub 20 con miras a los juegos ODESUR. “La idea es empezar cuanto antes y obviamente aprovechar al máximo esos tres días, lunes, martes y miércoles y después hay que ver cómo se van dando las cargas de los jugadores que van llegando, que unos pueden venir y otros no por diferentes circunstancias y a medida que vayan pasando las semanas ir viendo porque está el profe, Nacho Bordad, el Ruso Pérez, hay que ver el asistente también que puede llegar a venir, conocer un poco a dónde uno está llegando que eso es importante y ahí empezar a ver qué puede agregar uno a esa estructura que ellos tienen y son conocedores desde hace muchos”.