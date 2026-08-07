“Un desafío”: Espasandín asumió como ayudante de Diego Forlán en Uruguay y destacó una gran cualidad del DT

Esta semana comenzó el ciclo de Diego Forlán al mando de la selección uruguaya Sub 20, que también deberá dirigir a la mayor en los amistosos que restan en el año. Otra de las caras nuevas que arribó al Complejo Celeste fue Santiago Espasandín, como asistente de Cachavacha. “Es un orgullo estar con él”, sostuvo.

Espasandín vino desde las formativas de Nacional donde consiguió alzar varios títulos y, sobre todo, darle una identidad a sus equipos. Pero ahora, en la selección uruguaya, forma parte del cuerpo técnico que encabeza Cachavacha. “Era uno de los desafíos, adaptarme al rol de colaborador, que el líder va a ser Diego Forlán”, esgrimió el entrenador que comenzó su carrera como preparador físico en el básquetbol para luego pasar al fútbol.

“Todos tenemos para aportar y acá el líder es Diego, es el que marca el camino y nos adaptamos con nuestra impronta. También tener un líder tan generoso permite que podamos trabajar y eso es lo que destaco en estos días. Hace que nos podamos desempeñar y eso es mérito de Forlán”, explicó en diálogo con AUF TV.

Elogió lo que fue Forlán como futbolista porque “marcó un antes y un después en la selección con ese profesionalismo en cuanto a la preparación, al cuidado, a mejorar en su rol; marcó una época y los hizo mejores deportistas”. “Es un orgullo estar con él. Para nosotros es una instancia de aprendizaje y esperemos poder aprovecharla”, soslayó.

La segunda lista de convocados de Diego Forlán para la selección uruguaya Sub 20

Diego Forlán en el Complejo Celeste. Foto: @Uruguay.

Diego Forlán está por cerrar su primera semana como director técnico de la selección uruguaya Sub 20 en el Complejo Celeste. Sin embargo, el campeón de la Copa América 2011 ya dio a conocer la lista de convocados para la próxima semana con un aumento en la cantidad de jugadores citados.

La primera lista de Cachavacha estuvo compuesta por 27 futbolistas, pero la segunda contempla a 30 jugadores. Así es la segunda convocatoria de Forlán: Lucas Quimbo (Juventud de Las Piedras), Felipe Ortíz (Deportivo Maldonado), Ian Colina (River Plate), Pablo Cardozo (Danubio), Benjamín García (Montevideo City Torque), Mateo Caballero (Defensor Sporting), Rodrigo Álvez (Peñarol), Yuri Oyarzo (Racing), Román Clematte (Nacional), Mateo Soria (Nacional), Tomás Shaw (Montevideo City Torque), Germán Barbas (Peñarol), Lautaro Ultra (Oriental de la Paz), Luciano González (Nacional), Facundo Aristegui (Boston River), Diego Abella (Defensor Sporting), Alexander Velázquez (Danubio), Facundo Martínez (Montevideo City Torque), Alan Torterolo (Defensor Sporting), Lautaro Navarro (Defensor Sporting), Thiago Fernández (Racing), Facundo Balatti (Danubio), Valentino Wurth (Montevideo City Torque), Kevin Suárez (Defensor Sporting), Facundo Carámbula (Rentistas), Luciano González (Nacional), Ezequiel Amaro (Payasandú FC), Nahuel Pérez (Nacional), Estevan Pereyra (Peñarol) y Julio Daguer (Peñarol).