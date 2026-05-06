“Es mentira”: Jorge Fossati respondió una por una a las acusaciones de Universitario y apuntó al área de marketing

Jorge Fossati rompió el silencio y respondió públicamente a las duras acusaciones que había realizado Franco Velasco, quien días atrás lo cuestionó por supuestas exigencias económicas y de funcionamiento interno que, según el dirigente, impidieron su regreso a Universitario de Perú.

En una videoconferencia por Zoom junto a Pablo Bentancur, el entrenador uruguayo negó categóricamente haber pedido “el doble de sueldo”, como aseguró Velasco.

“Que yo pedí un 100% de aumento es mentira”, afirmó Fossati de forma tajante, y Bentancur respaldó la versión del DT y agregó: “Jamás se pidió el doble”.

Otra de las acusaciones del administrador de la U apuntaba a supuestos pedidos de “autos de alta gama”. Sobre ese punto, Fossati explicó que se trataba de una condición ya contemplada dentro del vínculo anterior.

“Cuando yo arreglo el contrato, por supuesto que arreglo en nombre de todo mi cuerpo técnico. Universitario tiene un sponsor y esa es la marca de autos que dan, no solo a nosotros sino a todos los jugadores extranjeros del plantel”, sostuvo.

Bentancur incluso profundizó en ese aspecto: “Pidió la misma camioneta que tenía Velasco, porque él había tenido un accidente, y le quisieron cobrar 8 mil dólares para reparar el coche”, dijo, mientras Fossati asentía con una sonrisa irónica.

También negó haber exigido viajar en primera clase. “Asientos de primera en los aviones… lo máximo que le pedía era que, si podía, me consiguiera la salida de emergencia, porque era el lugar donde podía estirar un poco más las piernas”, explicó el técnico de 73 años.

Fossati también se refirió al otro punto señalado por la dirigencia: su supuesta intención de tener injerencia en decisiones comerciales y de marketing del club. Según el entrenador, sus planteos estuvieron vinculados exclusivamente a cuestiones deportivas.

“Las discusiones del tema de marketing las explico: el encargado de marketing, que puede ser una divina persona, era el primero en entrar al vestuario cuando terminaban los partidos. Y yo había solicitado que me diera 10 minutos, porque alguna vez el jugador vuelve a mil pulsaciones y puede estar discutiendo con un compañero”, contó.

Incluso reveló una situación puntual previa a un clásico en el Monumental de Lima. “Como 10 o 15 días antes, mirando el fixture, pedí no solo cambiar el día, sino que una vez que no se pudo cambiar, que por favor me lo aplazaran dos o tres horas. No se pudo cambiar. ¿Quién puso la hora del clásico? Marketing. Que marketing haga lo que le parezca, pero que no se me meta en las cosas deportivas porque nos perjudica”, disparó.

🟡 Jorge Fossati reveló su desacuerdo con el área de marketing y comercial en Universitario: “Las discusiones surgían porque el encargado era el primero en entrar al vestuario y porque intervenían en temas deportivos que terminaban perjudicando al club.” (Parte final) @exitosape pic.twitter.com/Dcic8zRPCZ — Piero Panduro (@pieropan99) May 5, 2026

El origen del cruce

Las declaraciones de Fossati llegan días después de que Velasco, en conferencia de prensa tras el triunfo de Universitario frente a Nacional por la Copa Libertadores, justificara públicamente por qué el entrenador no volvió al club.

“No podemos permitir un profesional que tiene contrato pida el doble de sueldo, autos de alta gama, asientos de primera clase o injerencia en decisiones comerciales y de marketing. Por encima de cualquier profesional está Universitario de Deportes”, había afirmado el dirigente.

Ahora, con la respuesta de Fossati y Bentancur, el conflicto sumó un nuevo capítulo.