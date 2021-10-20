Fénix, Liverpool y Plaza Colonia deben demostrar para qué están

TORNEO CLAUSURA

El albivioleta viene entonado y tiene fuerza para pelear el certamen, el negriazul debe reaccionar si no quiere caerse y los Patas Blancas ahora tienen dura pelea por la Anual.

Cuando el torneo está a punto de doblar el codo para entregar la segunda mitad de su recorrido, es momento de que los clubes aparezcan en su verdadera dimensión y demostrar realmente para qué están. En esta situación se encuentran, por ejemplo, el Fénix de Ignacio Pallas y el Liverpool de Jorge Bava. En ambos casos para saber si van a arremeter con ganas en la pelea por conquistar el Torneo Clausura.

Para Plaza Colonia, en tanto, aunque sabe que estará en la definición del Campeonato Uruguayo, también empiezan las instancias en las que sostener el liderazgo en la Tabla Anual se torna más complicado, porque ahora la cacería para sacarlo de ese lugar de privilegio la realizan con la misma intensidad Nacional y Peñarol, que le lograron descontar un mar de puntos.

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Fénix y Liverpool protagonizarán un gran partido en Capurro a la hora 15:15, mientras que Plaza será el anfitrión de River Plate en el Prandi. Un darsenero que viene de meter cinco goles y que parece que quiere sacar definitivamente la cabeza del pozo en el que estaba metido.

En la otra contienda, Rentistas de Diego Jaume tratará de volver a ganar. Su rival es Villa Española, que viene de empatar con Wanderers.