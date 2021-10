Así se jugará la séptima fecha del Torneo Clausura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La séptima fecha del Torneo Clausura se jugará entre miércoles y jueves de esta semana. Cada día contará con cuatro partidos.

Los líderes cerrarán cada jornada: Peñarol el miércoles recibiendo a Montevideo City Torque y Nacional el jueves visitando a Wanderers. Plaza Colonia, líder de la Tabla Anual, será local ante River Plate.



A continuación, los detalles:

MIÉRCOLES 20 DE OCTUBRE



- Rentistas vs. Villa Española (10.15 horas en el Complejo Rentistas).



- Fénix vs. Liverpool (15.15 horas en el Parque Capurro).



- Plaza Colonia vs. River Plate (17.30 horas en el Parque Prandi).



- Peñarol vs. Montevideo City Torque (20.30 horas en el Campeón del Siglo).



JUEVES 21 DE OCTUBRE



- Sud América vs. Cerro Largo (11.00 horas en Jardines).



- Boston River vs. Cerrito (13.15 horas en el Parque Artigas).



- Progreso vs. Deportivo Maldonado (15.30 horas en el Paladino).



- Wanderers vs. Nacional (20.30 en el Parque Viera).