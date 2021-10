Ya están confirmados los árbitros para la fecha 7 del Torneo Clausura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este lunes quedó confirmada la séptima fecha del Torneo Clausura, que iniciará el miércoles con el encuentro entre Rentistas y Villa Española en el Complejo del Bicho Colorado. Ahora bien, ¿quiénes serán los encargados de arbitrar los partidos de la jornada?

En el encuentro entre Peñarol y Montevideo City Torque, que se jugará este miércoles a las 20:30 en el Estadio Campeón del Siglo, el encargado de arbitrar será Daniel Fedorczuk, acompañado por Pablo Llarena, Mathias Muniz, Daniel Rodríguez. En el VAR estará Esteban Ostojich y el asistente será Mathias De Armas.

Por su parte, en el duelo de este jueves entre Wanderers y Nacional, que se jugará a las 20:30 en el Parque Viera, Andrés Cunha será el encargado de impartir justicia junto con Martín Soppi, Alberto Píriz y Diego Dunajec. En el VAR estará Gustavo Tejera y el asistente será Jonathan Fuentes.

Los árbitros confirmados de todos los partidos

Rentistas vs Villa Española

Estadio: Complejo Rentistas

Día: miércoles

Árbitros: Javier Burgos, Carlos Barreiro, Ernesto Hartwig, Fernando Falce. VAR: Leodán González. AVAR: Diego Riveiro.





Fénix vs Liverpool

Estadio: Parque Capurro.

Día: miércoles.

​Árbitros: Gustavo Tejera. Agustín Berisso, Julián Pérez y Antonio García. No habrá VAR.



Plaza Colonia vs River Plate

Estadio: Parque Prandi

Día: miércoles.

Árbitros: Andrés Matonte, Nicolás Tarán, Gustavo Lisboa, Santiago Motta. No habrá VAR.



Peñarol vs Montevideo City Torque

Estadio: Campeón del Siglo

Día: miércoles.

Árbitros: Daniel Fedorczuk, Pablo Llarena, Mathias Muniz, Daniel Rodríguez. VAR: Esteban Ostojich. AVAR: Mathias De Armas.



Sud América vs Cerro Largo

Estadio: Jardines del Hipódromo

Día: jueves.

Árbitros: Leodán González, Sebastián Silvera, Daiana Fernández, Nicolás Vignolo. No habrá VAR.



Boston River vs Cerrito

Día: jueves.

Estadio: Parque Artigas

Árbitros: Christian Ferreyra, Andrés Nievas, Javier Irazoqui, Yimmi Álvarez. No habrá VAR.



Progreso vs Deportivo Maldonado

Día: jueves.

Estadio: Parque Paladino.

Árbitros: Esteban Ostojich, Horacio Ferreiro, Marcelo Alonso, Javier Feres. No habrá VAR.



Wanderers vs Nacional

Estadio: Parque Viera

Día: jueves.

Árbitros: Andrés Cunha, Martín Soppi, Alberto Píriz, Diego Dunajec. VAR: Gustavo Tejera. AVAR: Jonathan Fuentes.