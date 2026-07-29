Entradas para el partido de Nacional vs. Progreso por el Intermedio: cuándo salen a la venta y cuánto cuestan

Nacional ya piensa en su próximo objetivo tras su eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Tigre de Argentina, por eso ya puso a la venta las entradas para el partido ante Progreso por la última fecha de la Serie B del Torneo Intermedio de la Liga AUF Uruguaya 2026.

El albo viene de ganarle al Matador de Victoria en Buenos Aires por 2-1, pero quedó afuera de los octavos de final de la Copa Sudamericana por un global de 4-2. Ahora, tiene en el horizonte el duelo ante el Gaucho, que será este domingo en el Gran Parque Central, a la hora 18:30, por la séptima jornada del segundo certamen de la temporada.

La Abdón Porte es gratis para los socios y cuesta 430 pesos para los generales, el Codo gratis y 550 pesos, Atilio García laterales gratis y 570, Atilio García central 345 pesos para los socios y 730 generales, la José María Delgado baja gratis y 750, y la José María Delgado alta 355 y 750.

Desde este miércoles pueden canjear y comprar sus entradas los socios tricolores por la página nacional.uy, mientras que los hinchas generales podrán abonar sus tickets a partir del viernes.

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⚽️ Torneo Intermedio | Fecha 7



✅ Ya se encuentran habilitadas las entradas para socios para el partido del domingo 2/8 en el Gran Parque Central 🏟️



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Es un duelo fundamental para Nacional, ya que buscará obtener su primera victoria en el plano local tras el parate del fútbol uruguayo por el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

Viene de obtener una victoria en suelo argentino ante el Matador por la Copa Sudamericana, aunque Nacional necesita sumar de a tres puntos para no perderle pisada a los equipos que tiene arriba en la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Nacional concretó el arribo de Ruben Botta

Rubén Botta. Rubén Botta.

Nacional se sigue reforzando de cara al Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya y ya sin actividad internacional luego de haber quedado eliminado este martes de la Copa Sudamericana, el club confirmó la incorporación del argentino Rubén Botta.

El atacante de 36 años cuyo último club fue Defensa y Justicia de Argentina, llega al Tricolor en condición de libre y este jueves firmará un contrato que tendrá una extensión de un año y medio, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2027.

Según pudo saber Ovación, entre los detalles del vínculo del jugador y Nacional no están incluidas cláusulas por rendimiento o minutos jugados.

Bava, entrenador albo, se refirió a las características de Botta este miércoles en conferencia de prensa y dijo: “Es un jugador que evaluamos con el área deportiva, es un típico volante creativo que puede jugar por banda izquierda, como interior y enganche”.

“También puede ser un media punta cerrándose con buena asistencia, buen toque, habilitaciones de zurda y pelota quieta. Lo estuve evaluando como a muchos otros jugadores que vimos”, agregó el técnico Tricolor.