El enganche en Nacional: los tres que pujan, la palabra de Zabala y la opinión de Repetto

Después del 6-0 a Boston River del domingo, el técnico Pablo Repetto dejó en claro que no tiene pensado modificar el sistema táctico, ni siquiera para colocar a dos centrodelanteros. Por ende, en el 4-2-3-1 que utiliza, siempre hay lugar para el mediapunta que juega atrás del nueve, un enganche aunque no en el esquema tradicional del 4-3-1-2.

Leandro Otormín fue el que empezó jugando en ese lugar tanto en la pretemporada como en los dos primeros partidos del Apertura, Manuel Monzeglio le ganó el puesto en buena ley producto de sus buenos rendimientos, pero ahora al nacido en Santa Lucía le pisa los talones Diego Zabala.



Didi gran parte de su carrera la jugó como extremo o como cuarto volante, pero Repetto lo tiene más como un enganche, para abastecer de juego a los atacantes. De hecho, en Trinidad el entrenador lo mandó a la cancha en lugar de Monzeglio.

Para Repetto hoy Diego Zabala es enlace. FOTO: Estefanía Leal.

Repetto dijo, respecto a Zabala, que “depende del partido. Quizás en un partido de ida y vuelta podría jugar por afuera aunque corriendo algunos riesgos defensivos, pero él puede jugar ahí (atrás del “9”), puede jugar por afuera, incluso hasta de doble cinco. Son tres posiciones que manejamos con él. Es un jugador que tiene experiencia, trayectoria, y es importante”.



Cada vez que ha entrado Zabala, ha tenido minutos interesantes, brindando opciones de pase a sus compañeros con su movilidad. Contra Boston River marcó uno de los goles y le dio el pase de gol a Franco Fagúndez, para dejarlo de cara con el arquero.

“Con el paso de los partidos me voy sintiendo mejor, por suerte cada vez voy jugando más minutos. Me siento bien moviéndome al costado de los cinco, de afuera hacia adentro, no me desacomoda la posición en la que vengo jugando ahora; estoy contento por cómo vengo entrando”, le dijo a Ovación Diego Zabala.

Monzeglio, quien ha sido el dueño del puesto, es un futbolista más pensaste, el típico enlace que se lo ve cómodo con la propuesta de Repetto. Fue titular en seis de los ocho partidos del Apertura y también en la Libertadores contra Red Bull Bragantino.



Por último, Otormín ha perdido pie; si bien estuvo en el banco, no sumó minutos en los últimos tres partidos.

Leandro Otormín fue titular en los primeros dos partidos. FOTO: Estefanía Leal.