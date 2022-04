Emmanuel Gigliotti: Su rol en un plantel joven, las virtudes de Nacional y el partido con Estudiantes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"El triunfo es fundamental. Por supuesto que sirve para la confianza del equipo, jugar bien, tener contundencia, que por ahí con Bragantino, que no hicimos el mejor de los partidos, incluso habíamos tenido situaciones de gol y no pudimos concretarlas. Son todas cosas positivas de cara al campeonato y de cara al partido del miércoles, que puede ser trascendental”, explicó Emmanuel Gigliotti tras el 6-0 de Nacional a Boston River en Flores.

“Físicamente me voy sintiendo bien, tuve una buena conexión con el equipo hoy, pudimos manejar la pelota, me sentí partícipe de eso, dos asistencias, la de Felipe y la Didi (Zabala), entonces contento”, agregó el atacante.



“Estudiantes es un equipo copero, ya tiene ese plus de que es un rival dificilísimo. En el campeonato argentino viene jugando muy bien, así que ya nos preparamos bien para eso mañana y pasado”, puntualizó el Puma sobre el próximo rival de Nacional en la Copa Libertadores, en partido que se jugará en el Gran Parque Central el miércoles.

Respecto a la responsabilidad que tienen los tricolores de triunfar debido a la derrota en el debut contra Bragantino y que juegan de local, Gigliotti puntualizó que “tenemos que obtener un resultado positivo porque no sacamos puntos en Brasil. En la Copa todos los puntos valen oro”.

Sobre su rol en el plantel, el argentino expresó que “puedo ayudar a mis compañeros, somos un plantel con muchos chicos, por ahí es bueno a veces desde la experiencia ayudarlos, pero creo que por cómo se van dando las cosas no hay tiempo que esperar, tienen que demostrar que están a la altura de un club como Nacional. Están preparados para serlo. A medida que uno se va poniendo un poquito menos joven, con más experiencia, te salen ciertas cosas, pero son momentos, son situaciones; por ahí me nació el otro día hablar cosas (por la arenga previa al partido), también que no venía teniendo minutos por el tema de las expulsiones al principio, soy nuevo en el club, soy nuevo en el país, entonces uno va entrando despacito”.

Gigliotti fue el primero en patear el primer penal que pitó Ferreyra, pero se lo atajó Santiago Silva. Ya para la segunda ejecución fue el colombiano Alex Castro (que también falló): “Uno se da cuenta cuando no está para vos, entonces pensé que lo mejor era que lo pateara otro, je”.



El centrodelantero, pese a no anotar, hizo un gran partido y ya se ganó el puesto pese a tener una fuerte competencia.