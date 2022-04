Pablo Repetto tras la goleada de Nacional: el estado de Rochet, el armado del equipo y el impulso del triunfo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional volvió a ganar dos partidos consecutivos en el Torneo Apertura tras vapulear a Boston River por 6-0 en Trinidad. Esta victoria le da un impulso anímico al elenco de Pablo Repetto y lo deja ilusionarse con el torneo mientras también lucha por la Copa Libertadores.

Tras el encuentro, el DT evaluó el momento del equipo y aseguró que el triunfo da tranquilidad. "Sin dudas que necesitábamos los tres puntos, porque el rival que teníamos enfrente nos llevaba cinco, y de no lograr un buen resultado, sabiendo que también hay otro equipo arriba, nos iba a complicar en el objetivo de pelear la etapa", sostuvo.

"Creo que el resultado es un poco abultado también, porque creo que el segundo gol a ellos los termina de desacomodar, sobre todo por la forma en la que se da. Pero me quedo contento con las cosas que hizo el equipo, que no bajó los brazos ni especuló con el resultado. Son tres puntos que nos motivan pensando en el futuro. El miércoles tenemos un partido muy duro", añadió el entrenador haciendo referencia al duelo ante Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores.

Repetto hizo un balance del cambio de Nacional y se mostró con ilusión. "Yo creo que hoy repetimos cosas buenas de los partido anteriores. Los resultados no siempre fueron de la mano con el juego del partido. Creo que en algunos duelos habíamos hecho mérito. Hoy entró rápido y se abrió el partido. A veces te pasa que se complica cuando te cambian el partido con alguna jugada, el fútbol uruguayo es muy parejo. Esto fue una excepción. La diferencia es un accidente, pero ni hablar que para nosotros esto fue muy importante, porque en la parte anímica necesitábamos este resultado para no perdernos de la parte local", aseguró.

No hay un once fijo

Consultado sobre el equipo y el ingreso de Trezza como titular, el DT tricolor indicó que "empezaron a sumarse jugadores , no es que nosotros lo dijimos por decirlos. Alex (Castro) ya tiene mas continuidad, Gigliotti tiene dos partidos en menos de tres días. Hay margen de mejora. Ocampo que lo vamos llevando de a poco. Creo que el equipo cada vez está mejor, sabemos que aún falta, pero lo importante es que no quedamos reglados en la lucha".

"Hay una base de equipo tratamos de repetir, pero cada uno se va ganando el lugar. Decir cuál es el once no se puede, porque el fútbol es muy dinámico y hay momentos que te marcan quién juega y quién no".

El estado de Rochet

Nacional se ilusiona con el regreso de Rochet para el duelo del miércoles, el DT del albo expresó haber hablado este sábado con arquero. "Estaba mejor, está en duda, pero tiene posibilidad de jugar", explicó.