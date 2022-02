La emotiva despedida de Giovanni González tras dejar Peñarol y sumarse al Mallorca

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Giovanni González dejó Peñarol y se sumó al Mallorca de España, donde ya jugó varios encuentros pero ahora utilizó las redes sociales para dedicarle un mensaje al club y a la hinchada mirasol.

En su cuenta de Instagram, el lateral derecho de 27 años expresó su agradecimiento en medio de esta nueva etapa que está atravesando como futbolista profesional.

“Después de unos días muy intensos, quiero mediante este medio despedirme del club que me dio todo. La posibilidad de cumplir un sueño que tenía desde niño, jugar una copa libertadores y ser campeón uruguayo con Peñarol, fueron de las cosas más lindas que he vivido hasta ahora”, comenzó diciendo el mensaje del jugador que llegó a Peñarol en 2018.

“Fueron 4 años donde me tocó pasar por momentos buenos, otros no tan buenos y otros malos, pero siempre disfrutando cada día de estar donde siempre quise estar y de tener el privilegio y el orgullo de vestir esa hermosa camiseta. Me siento realmente un afortunado de haber tenido la oportunidad de haber sido parte de la historia de un club tan glorioso”, continuó diciendo Gio.

El futbolista remarcó que “no quiero dejar de agradecer a la gente que me acompañó durante estos años, funcionarios, cuerpos técnicos y compañeros, por haberme dado tanto cariño y afecto y por hacerme disfrutar del día a día, sin duda, sin ellos no hubiera logrado las cosas que logré. Por último agradecer a lo más lindo que tiene Peñarol, su gran hinchada, que en todo momento, sea cual sea la situación, estuvo para apoyarnos y alentarnos de manera incondicional. Gracias por enseñarme lo que es el mundo Peñarol y por el amor que me demostraron todo este tiempo, tanto en la cancha como fuera de ella. ¡Estarán por siempre en mi corazón! ¡Gracias familia!”.

Cabe recordar que la salida de Giovanni González de Peñarol generó malestar en el club y en Faro Sports, grupo que lo representa, ya que el futbolista se fue a España y el carbonero no pudo tener un porcentaje del pase, tal como estaba estipulado con sus representantes que tampoco nada tuvieron que ver con la incorporación al Mallorca.