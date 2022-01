La molestia de Peñarol y Faro Sports por el pase de Giovanni González al Mallorca: ¿qué pasó?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Giovanni González fue presentado el sábado como nuevo jugador del Mallorca y eso generó molestia tanto en Peñarol como en Faro Sports, el grupo que representa al lateral derecho de 27 años.

Es que en primer lugar, los representantes lo tenían colocado en River Plate de Argentina y parecía que esa transferencia se iba a hacer. Además, cumpliendo con las condiciones que el club mirasol pretendía: quedarse con un porcentaje de la venta, tal como ha ocurrido con otros futbolistas que pasaron por la institución.

Pero ese de ese contrato que González firmó hasta junio de 2024 tanto Faro Sports como Peñarol quedaron por fuera y hay molestia.

“No fue el grupo el que lo vendió a Gio, ellos están igual de molestos que nosotros con la forma en la que se fue a Europa y que no se haya ido a través de ellos”, dijo Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, el domingo antes de la Supercopa Uruguaya en una conferencia de prensa improvisada con tres medios en las afueras del Campus de Maldonado.

El titular aurinegro agregó que el club ya tenía el cupo de lateral derecho cubierto con la llegada del Vasquito (Matías Aguirregaray) porque nos dijeron que Giovanni sí o sí se iba en este período de pases, eso ocurrió, pero ahora nos pondremos en comunicación con el jugador para ver quién se lo llevó a España”.

Ignacio Ruglio en Maldonado. Foto: Enrique Arrillaga.

“Durante estos años el jugador estuvo en el club y Peñarol tiene la política de que el futbolista que sale le tiene que dejar algo a la institución. Veremos si quieren dejar algo. Si no quieren, están en todo su derecho porque él ya era jugador libre, pero eso nos servirá después a futuro para saber bien con quién trabajamos y con quiénes no. La gente de Faro Sports lo tenía vendido a River y no nos interesa trabajar con gente que se lleva jugadores sin dejarnos nada. Ellos ya nos habían dicho hasta cuánto nos iba a quedar por esa negociación y todo”, remarcó Ruglio.

Es por eso que ahora, tanto Faro Sports como Peñarol quieren saber quién fue el intermediario, si es que hubo, para que Giovanni González dejara el fútbol uruguayo a pesar de no tener contrato firmado para pasar a jugar al Mallorca de España.