Emelec disminuido por lesiones para el debut en Copa Sudamericana ante Danubio

Con información de EFE

Danubio se frota las manos. Su próximo rival en la Copa Sudamericana llegará al encuentro de este miércoles (19 horas) por la primera fecha del grupo B con un plantel diezmado. Se trata del Emelec de Ecuador, exequipo de Sebastián Rodríguez y actual de Diego García.

El reporte médico del club guayaquileño confirmó este lunes las lesiones de los atacantes Miller Bolaños, figura decisiva del equipo, Brian Angulo y del centrocampista venezolano Samuel Sosa, que tendrán entre 12 y 40 días de recuperación, según los diagnósticos.

La baja de Bolaños será muy sensible en los próximos 25 días para Emelec, pues le dio el billete para la fase de grupos al convertir los dos goles para el triunfo por 2-1 en la fase previa de la Sudamericana contra Deportivo Cuenca y en el torneo local ha convertido cuatro de los siete goles del equipo.

Bolaños, luego de su paso con el club Shanghái Shenhua en la liga china, retornó en la actual temporada a Emelec, y en la disputa de la Sudamericana está a cuatro tantos del máximo goleador, el argentino Hernán Barcos, que tiene 19 anotaciones.

A las bajas por lesiones, se sumaría la del centrocampista y uno de los capitanes del equipo, Dixon Arroyo, que no participó en el reciente partido contra Delfín, por supuestas discrepancias con la actual directiva del Emelec.

El equipo se encuentra en pleno proceso de adaptación futbolística entre sus líneas al mando del técnico argentino Miguel Rondelli, por lo que las actuaciones del cuadro han sido irregulares, que se reflejan con los dos triunfos y las dos derrotas, en los que marcó seis goles y recibió cinco.

Alineación para enfrentar a Danubio

La probable alineación ante Danubio sería con Pedro Ortiz; Romario Caicedo, Aníbal Leguizamón, Luis Fernando León, Christian Cruz; Carlos Villalba, José Alberti, José Francisco Cevallos (Dixon Arroyo), John Jairo Sánchez; Marcos Caicedo y Alejandro Cabeza.