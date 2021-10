Eliminatorias: por pedido de Tabárez, Uruguay tendrá un día menos de descanso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Conmebol dio a conocer los detalles de las fechas 13 y 14 de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo de Catar 2022 y llamó la atención que Uruguay recibirá a Argentina un día después que el resto, pero jugará ante Bolivia en La Paz el mismo día que los demás, lo que supondrá un día menos de descanso para la Celeste y uno más para los bolivianos.

No faltaron quienes vieron una vez más los fantasmas y pensaron que hay un complot contra la selección uruguaya, pero nada más lejos de la realidad, pues fue a pedido de la propia Asociación Uruguaya de Fútbol que el partido contra la albiceleste se postergó por 24 horas.



Jorge Casales, integrante del Consejo Ejecutivo de la AUF, confirmó a Ovación que hubo un pedido expreso del técnico Oscar Washington Tabárez de que el juego ante la albiceleste se dispute el viernes 12 y no el jueves 11 "porque quiere tener un día más de trabajo con los futbolistas".

No deja de sorprender la solicitud del seleccionador nacional, pues el partido que le seguirá al de Argentina será a 3.200 metros de altitud frente a Bolivia en La Paz. Sin embargo, la AUF recogió el pedido del entrenador, hizo las gestiones ante Conmebol, FIFA e incluso la televisión, pues se precisaba el OK de ésta, y logró que el juego se dispute el viernes 12.

Uruguay finalmente recibirá a Argentina en el Campeón del Siglo el viernes 12 a las 20 horas, mientras que Bolivia habrá visitado a Perú el jueves 11 a las 23 hora uruguaya.



El resto de los partidos, todos el jueves y en hora uruguaya, son:

​- Ecuador vs. Venezuela- hora 18.00

- Paraguay vs. Chile- hora 20.00

- Brasil vs. Colombia- hora 21.30

- Perú vs. Bolivia- hora 23.00



El plan para La Paz

Teniendo en cuenta que luego habrá que ir a La Paz, el plan para preparar ese partido ya está diseñado por el cuerpo técnico y que será similar al que se utilizó la última vez, cuando Uruguay venció 2-0 a Bolivia en las pasadas Eliminatorias y logró un triunfo en La Paz por primera vez por el certamen clasificatorio.



Esto significa que el equipo estará la menor cantidad de horas posibles a 3.600 metros. Ese partido Uruguay lo afrontará a las 16.00 local.

El plan completo entonces es:

- partido el viernes

- recuperación el sábado

- entrenamiento y viaje el domingo a Santa Cruz de la Sierra

- permanencia en el llano y entrenamiento el lunes

- subida a La Paz el mismo martes pocas horas antes del partido

"En realidad hay cuatro días entre partido y partido, es decir que el tiempo para la recuperación y el trabajo es suficiente", valoró Casales.



Los demás juegos serán, en hora uruguaya, los siguientes:

- Colombia vs. Paraguay- hora 20.00

- Venezuela vs. Perú- hora 20.00

- Argentina vs. Brasil- hora 20.30

- Chile vs. Ecuador- hora 21.15