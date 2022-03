Eliminatorias: enfrentamientos y dónde ver todos los partidos de la última fecha

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las Eliminatorias Sudamericanas llegan a su fin este martes 29 de marzo, a ocho meses de una nueva edición de la Copa del Mundo. Desde las 20:30 se disputarán todos los partidos de la última fecha del clasificatorio para Catar 2022, Mundial que sorteará su fixture este viernes.

Hasta el momento cuatro seleccionados obtuvieron su pasaje de manera directa: Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay. Pero a algunos de los países aún les queda una chance: esta noche el quinto en la tabla tendrá la posibilidad de jugar un repechaje y luchar por una plaza en Catar.

Brasil no contará con Neymar en la visita a Bolivia y Argentina irá a Ecuador en busca de sumar su partido número 31 invicto. Mientras que Chile (19) necesita ganar y que se den otros resultados para clasificar, ya que Perú depende de sí mismo para asegurarse el repechaje al ubicarse quinta con 21 unidades. A un solo punto está Colombia, que si derrota a Venezuela, ya eliminada, también puede ganar la pulseada. Bolivia y Paraguay también están fuera de la cita mundialista.

Todos los partidos inician 20:30

Perú vs. Paraguay

TV: VTV Plus

Estadio: Estadio Nacional de Perú

Árbitro: Fernando Rapallini



Venezuela vs. Colombia

TV: Gol TV

Árbitro: Wilton Sampaio (BRA)

Estadio: Estadio Cachamay



Chile vs. Uruguay

TV: VTV y Directv, DirectvGo, NSNOW, TCC Vivo, MCGoLive y Flow.

Estadio: San Carlos de Apoquindo

Árbitro: Patricio Loustau



Ecuador vs. Argentina:

TV: TyC Sports Play, TyC Sports 2

Estadio: Monumental Banco Pichincha

Árbitro: Raphael Claus



Bolivia vs. Brasil

TV: TyC Sports 3

Árbitro: Eber Aquino (PAR)

Estadio: Hernando Siles