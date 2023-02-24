El uruguayo Leonardo Fernández anotó dos goles en goleada 5 a 0 de Toluca al Santos

EFE

El uruguayo Leonardo Fernández, que estuvo menos de media hora en la cancha, convirtió un par de goles para convertirse este jueves en una de las claves del Toluca en su goleada por 0-5 en casa del Santos Laguna en el Clausura del fútbol mexicano.

Fernández, con dos tantos, Alberto García, con otras dos y Marcel Ruiz con una, reflejaron en la pizarra el dominio de los Diablos del entrenador Ignacio Ambriz, que subieron al quinto lugar del campeonato.

En el primer tiempo, en el que Toluca tuvo la posesión de la pelota a favor 59-41 y se fue delante por intermedio de García, quien aceptó un par de servicios de Edgar López para poner el partido 0-2.

Santos reaccionó en el arranque de la segunda mitad; el colombiano Harold Preciado disparó de cabeza por fuera en el 49 y el argentino Marcelo Correa remató en el 54, sin embargo, el Toluca fue el que amplió la ventaja con un golpe de derecha de Ruiz.

Con el duelo decidido, Ambriz envió a la cancha en el 67 a Fernández, quien amplió la diferencia, con un gol de zurda en el 81 y otro en el área, en el 88, a pase de Fernando Navarro.

Los hinchas de Torreón recriminaron a su equipo y pidieron el despido del entrenador Eduardo Fentanes, quien sufrió uno de los fracasos más sonados de su carrera.

Con cuatro victorias, tres empates, una derrota y 15 puntos, el Toluca va quinto de la tabla, a seis unidades del líder Monterrey, en tanto el Santos aparece décimo con nueve unidades.

El Clausura continuará de viernes a lunes con la novena jornada en la que el puntero Monterrey visitará al León el lunes en uno de los duelos más esperados.

Este viernes arrancarán los partidos con los duelos Necaxa-Querétaro y Mazatlán-Pumas UNAM, y el sábado el sublíder Tigres jugará en su estadio ante las Chivas de Guadalajara, el América, tercer lugar, visitará Atlas y el de Cruz Azul saldrá como local frente al Juárez FC.

El domingo Toluca recibirá al san Luis, Santos Laguna al Puebla y Tijuana al campeón Pachuca.