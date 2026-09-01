"El hincha sabe lo que significa para mí esta camiseta": así se despidió José María Giménez del Atlético Madrid

24 de abril de 2013, aquella fecha quedará marcada para José María Giménez que cambió su vida al llegar al Atlético Madrid. Más de 13 años después, el defensor uruguayo cambiará por primera vez de club en Europa, se irá cedido al recién ascendido Deportivo La Coruña.

En su despedida publicó junto al Colchonero un emotivo video, que repasa su trayectoria en el club madrileño. Comienza recordando como aquel día declaró que era "un sueño" llegar al equipo donde terminó pasando gran parte de su carrera.

Con jugadas que representan el sacrificio y el juego aguerrido de Josema, el club muestra las dos LaLiga que ganó, junto a los trofeos de la Supercopa de España, Europa League y Supercopa de Europa.

El uruguayo declara que siente "muchas emociones, muchas sensaciones, evidentemente son todas muy buenas". Recuerda además su largo trayecto, declara que vivió "una vida" y expresa que aprendió "todo lo que es el Atlético Madrid, la unión, la comunión".

Convencido Giménez dice: "Que el hincha del Atlético Madrid sabe también lo que me dejo por esta camiseta, lo que significa para mí, este club y estos colores, para mí son todo".

Por último concluye con un mensaje que deja la puerta abierta: "Esta historia aún no ha terminado". "Cuídense Atléticos. Nos vemos pronto", concluye el defensor.

Giménez deja el club por primera vez desde su llegada de Danubio, jugó 384 partidos, acumuló más de 30.000 minutos, hizo 14 goles y fue expulsado solo una vez.

Josema posee contrato hasta el 30 de junio de 2028 con el rojiblanco por lo que para que el Deportivo pudiese ficharlo, según explicaron diversos medios españoles, el Atleti asumirá parte del sueldo de un jugador que, por su trayectoria, tiene un sueldo importante. Tras concretar el préstamo, la idea del club es extender su vínculo por un año más, hasta 2029.

Así fue anunciado en el Depor

Su presentación tuvo la particularidad de contar como protagonista a Esperanza Pizarro, actual delantera del equipo femenino de Deportivo La Coruña y con la que tuve un especial cruce hace unos meses cuando intercambiaron camisetas en un duelo entre el equipo gallego y el Atlético de Madrid.